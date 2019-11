Economia e lavoro



Sciopero con presidio alla Cartiera Pieretti di Marlia

lunedì, 11 novembre 2019, 17:19

Nella giornata di oggi si è tenuto un nuovo sciopero di otto ore alla Cartiera Pieretti di Marlia e i lavoratori hanno fatto un presidio sul cancello per tutta la mattinata.

"L’impresa - sostiene in una nota Simone Tesi di SLC-Cgil Lucca - versa ormai da mesi in una situazione di forte difficoltà: ci sono già stati due passaggi di proprietà ( da un’azienda, Liner International ad un Commercialista ), con una domanda di concordato aperta ormai da fine luglio, un tempo scaduto per presentare la proposta concordataria, una società di nuova costituzione, Cama S.r.l., (la compagnia si presenta come società lavoratrice per conto terzi, Liner International e Cartiera di Rivalta, entrambi appartenenti alla solita famiglia ), che aveva un contratto d’affitto valido dal 9 di settembre, che prevedeva il passaggio diretto di tutti i rapporti di lavoro, che però non subentra e pretende di giungere a degli accordi sindacali per il licenziamento dei lavoratori che giudica in esubero - dopo che alcuni se ne erano già andati vedendo che le cose stavano prendendo una brutta piega -, con l’idea di azzerare completamente amministrazione, manutenzione e magazzino per farli gestire all’esterno.

Istituzioni locali, anche su nostra richiesta, e Assindustria, vista che la Cartiera era una vecchia affiliata, più volte hanno offerto il loro aiuto, ma Cartiera Pieretti si è sempre resa latitante. Oggi, l’azienda è sempre nelle mani di Cartiera Pieretti, i lavoratori non sono stati pagati per una parte degli stipendi maturati da giugno, ferie arretrate comprese e alcuni sono stati messi a casa in ferie forzate continuative, senza retribuzione. C’è totale incertezza sulle prospettive, non ci sono adeguate garanzie per giudicare attendibili i piani presentati.

C’è bisogno di chiedersi perché i lavoratori scioperano?".