Venerdì 8 novembre forum Conflavoro PMI al Giglio coi sottosegretari Morani e Di Piazza e gli ex ministri Fornero e Damiano

giovedì, 31 ottobre 2019, 10:06

Nell'area lucchese, il comune con la produzione di rifiuti più bassa è Montecarlo con 362 kg abitante, quello con la produzione più alta Forte dei Marmi con 1432

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:41

Una firma sudata, frutto di un lungo lavoro, in salita fino all'ultimo minuto, ma poi approdato ieri sera a un accordo unitario tra sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e organizzazioni datoriali del settore lapideo, a cui fanno riferimento quasi 1.800 addetti nella provincia di Massa e oltre mille nella...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:12

Poste Italiane comunica che oggi 30 ottobre vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati a Paperino e in particolare alla produzione e allo sviluppo del fumetto Disney in Italia, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10...

martedì, 29 ottobre 2019, 15:10

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: nel 2020 contributi per 21,2 milioni di euro. Approvato il Documento programmatico-previsionale 2020. 8,6 milioni di euro per gli interventi strategici e diretti, fra i quali 3,8 milioni per le scuole. Bandi differenziati a partire da novembre 2019

martedì, 29 ottobre 2019, 13:23

La Federconsumatori di Lucca sta ricevendo segnalazioni per disservizi subiti da cittadini che hanno prenotato on-line il soggiorno in albergo, tramite il sito internet AMOMA.com

martedì, 29 ottobre 2019, 12:25

Continua l'opera di rivalutazione di Chiasso Barletti come dimostra anche l'iniziativa “Lucca Chiasso & Games”, realizzata dagli esercenti della via, in concomitanza con la manifestazione del fumetto più famosa d'Europa, “Lucca Comics & Games”