Aperte le iscrizioni al bando "Premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico Anno 2019"

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 9 dicembre 2019, 17:44

"Questo 2019 che sta per finire è un anno complicato. I timori che manifestavamo a dicembre 2018 hanno trovato le prime preoccupanti conferme"

domenica, 8 dicembre 2019, 18:16

Si è tenuto domenica 8 dicembre alle 17 il concerto Gospel a Lucca nella cornice della rinnovata Chiasso Barletti appuntamento natalizio con un repertorio che ha compreso spiritual della tradizione musicale afro-americana, gospel moderni e canzoni di altri generi. Video

sabato, 7 dicembre 2019, 11:24

Sarà il credito ad essere al centro della assemblea annuale della Cna prevista per martedi 10 dicembre al Grand Hotel Guinigi

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:17

Da Roma a Milano, la campagna italiana di recruitment di Emirates prevede cinque nuovi appuntamenti a dicembre. Il pacchetto di occupazione include stipendio esentasse, abitazione condivisa gratuita a Dubai ed ulteriori benefits

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:13

Buone notizie per gli ambulanti di Lucca che lavorano all’interno del centro storico, in primis quelli del mercato dell’antiquariato. La Regione Toscana ha infatti concesso una proroga ai termini di applicazione del piano per la qualità dell'aria e dell'ambiente

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:08

Venerdì 6 dicembre alle 17.30 tutta la cittadinanza è invitata presso i locali dell’ANFASS in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo, per partecipare alla terza assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all’iniziativa LUCCA NO 5G