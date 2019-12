Economia e lavoro



Asperger: la presidente di Casa Alfa Simona Torlai intervistata da Donna Moderna

giovedì, 26 dicembre 2019, 09:51

Da Lucca a Donna Moderna. Simona Torlai, la presidente di Casa ALFA di Lucca, l'associazione di famiglie con figli con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, è stata intervistata da Eleonora Lorusso del magazine Donna Moderna (https://www.donnamoderna.com/news/societa/asperger-adulti), in un articolo di approfondimento sull'Asperger.

«Io credo che la maggiore difficoltà stia nel fatto di vivere da neurodiversi in una società che non è pensata per chi ha queste caratteristiche, ma che anzi richiede molta socialità, molta esposizione in pubblico» ha spiegato Simona Torlai nell'intervista. «La grande richiesta di socializzazione è una enorme fonte di esaurimento, richiede molte energie. È come vivere da mancini in un mondo di destrimani. Insomma, non è un problema di autonomia o indipendenza fisica».

«Quando si ha un figlio con sindrome di Asperger ciò di cui si ha maggiore bisogno è la conoscenza e la diffusione delle informazioni, a partire dall'ambito scolastico. La scuola deve comprendere che il comportamento di quel bambino non è solo una bizzarria o un capriccio (a volte, per esempio, i soggetti Asperger ottengono ottimi risultati, ma in alcuni giorni, se infastiditi da rumori o altro, possono non essere in grado di portare avanti compiti molto semplici). Ciò vale anche nel mondo del lavoro da adulti. All'estero i soggetti Asperger sono molto richiesti per le loro doti in certi campi. In Italia siamo ancora indietro: soltanto a Milano ci sono aziende che ne hanno capito il potenziale. Noi come associazione siamo in contatto con la Confartigianato proprio per favorire l'inserimento di persone che possono eccellere in certe professioni per le quali non è richiesta particolare interazione con gli altri. Basti pensare che uno Steve Jobs è diventato il papà di Apple pur essendo Asperger, ma lavorando molto di notte, proprio perché in quelle ore era solo e poteva concentrarsi meglio senza dover gestire anche i rapporti con chi lo circondava, che gli avrebbero richiesto molta più fatica» aggiunge la Torlai, che ribadisce: «Insomma, quello che serve è una sempre maggiore informazione».