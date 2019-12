Assemblea annuale della Cna

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:17

Da Roma a Milano, la campagna italiana di recruitment di Emirates prevede cinque nuovi appuntamenti a dicembre. Il pacchetto di occupazione include stipendio esentasse, abitazione condivisa gratuita a Dubai ed ulteriori benefits

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:13

Buone notizie per gli ambulanti di Lucca che lavorano all’interno del centro storico, in primis quelli del mercato dell’antiquariato. La Regione Toscana ha infatti concesso una proroga ai termini di applicazione del piano per la qualità dell'aria e dell'ambiente

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:08

Venerdì 6 dicembre alle 17.30 tutta la cittadinanza è invitata presso i locali dell’ANFASS in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo, per partecipare alla terza assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all’iniziativa LUCCA NO 5G

martedì, 3 dicembre 2019, 19:01

Una delle delegazioni storiche dell'Automobile Club lucchese, un punto di riferimento per gli sport motoristici e per tutti gli automobilisti, un radicamento sul territorio che cresce giorno dopo giorno

martedì, 3 dicembre 2019, 19:01

A seguito dell’incidente verificatosi nella mattinata, che ha visto coinvolto un lavoratore, che è rimasto incastrato tra una pressa di carta da macero e il nastro che trasporta le presse verso lo spappolatore la prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro della cartiera è una priorità a cui non può...

martedì, 3 dicembre 2019, 18:28

Un concerto natalizio che ricorda il passato, ma che al contempo guarda al futuro e ai giovani. Questo e molto altro è “Note per Piero”, l’evento gratuito di musica gospel organizzato da Croce Verde P.A. Lucca in collaborazione con i Joyful Angels Lucca