Cgil Cisl e Uil Lucca su contrattazione sociale nei Comuni

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:56

Missione unitaria delle Segreterie Confederali Provinciali e di quelle delle federazioni di categoria dei pensionati, è quella di convincere i Comuni a distribuire le risorse verso il basso e destinarle, ad esempio, ai non autosufficienti, tradurle in tariffe agevolate mensa, contributi per gli affitti di trasporto pubblico scolastico e, non ultimo, per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale.

"Una missione ben poco fumosa e anzi molto concreta - sottolineano Rossano Rossi (Cgil), Massimo Bani (Cisl) e Giacomo Saisi (Uil) -. Basti pensare che lo scorso anno in provincia di Lucca grazie alla contrattazione sociale siamo riusciti a redistribuire ben 2 milioni e mezzo di euro per il sostegno alle fasce più deboli".

"La nostra contrattazione sul territorio provinciale, anche grazie alla disponibilità dei Comuni - sottolinea il segretario Cgil Rossano Rossi - è una delle migliori in Italia per il coinvolgimento di tanti Comuni e di circa l'80% degli abitanti. Anche quest'anno stiamo procedendo bene sui temi che più ci stanno a cuore e che sono la base fondante della piattaforma rivendicativa territoriale per il 2020 rivolta ai Comuni e che chiediamo entri a pieno titolo nei capitoli dei bilanci che molte amministrazioni si stanno accingendo a chiudere entro la fine dell'anno ".

Barga e Borgo a Mozzano hanno già sottoscritto gli impegni con le organizzazioni, in questi giorni si apre il tavolo con Capannori e con il Comune di Lucca.

"Ogni anno rispetto alla contrattazione consolidata inseriamo elementi nuovi, ulteriori salti di qualità rispetto agli obiettivi già raggiunti - spiega il segretario Cisl, Massimo Bani - in particolare in riferimento alle misure per la tutela di lavoratori, anziani, fasce a basso reddito. Una delle novità riguarda tutta la questione aperta del lavoro femminile e il sostegno che i Comuni possono offrire per questo delicato tema che è stato oggetto di un nostro convegno Cisl dedicato. Per quanto riguarda la non autosufficienza siamo stati sottoscrittori di una proposta di legge a livello nazionale e in coerenza con questo stiamo cercando di aprire varchi con i Comuni per finalizzare risorse".

"E' un lavoro fondamentale, questo della contrattazione sociale, che spesso non riusciamo a pubblicizzare a dovere - dichiara Giacomo Saisi, referente Uil - Tocca i lavoratori, così come i pensionati, con benefiche ripercussioni concrete sulle famiglie. Il tema forte per il nostro sindacato è quello della lotta all'evasione fiscale, fondamentale quanto il fatto di distribuirne tutto il ricavato nel sociale".