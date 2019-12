Cisa Group si aggiudica il primo posto in Toscana per ricerca&sviluppo

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 18 dicembre 2019, 12:29

Due nuovi bandi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Aprono infatti domani, 19 dicembre, il bando “Categorie deboli e sanità pubblica” e il bando “Sviluppo locale”, entrambi a valere sull’anno 2020 e in scadenza il 31 gennaio 2020

domenica, 15 dicembre 2019, 12:02

Turista o lucchese, chiunque in questi giorni si trovi a passare davanti alla vetrina del negozio Tenucci Store di via Beccheria, non può che restare affascinato da un’esposizione natalizia capace di distinguersi per ricercatezza e fantasia

venerdì, 13 dicembre 2019, 11:25

Per il secondo anno consecutivo è partita a inizio mese l'iniziativa benefica natalizia in cooperazione tra Karté, azienda con sede in via di Tiglio a San Filippo e la Croce Verde di Lucca

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:39

Il numero di sportelli bancari a Lucca si è drasticamente ridotto della metà negli ultimi dieci anni, ma la nostra città rimane ancora nella media nazionale della disponibilità di credito

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:56

Missione unitaria delle Segreterie Confederali Provinciali e di quelle delle federazioni di categoria dei pensionati, è quella di convincere i Comuni a distribuire le risorse verso il basso e destinarle, ad esempio, ai non autosufficienti

mercoledì, 11 dicembre 2019, 15:55

Crisi d’impresa, ci siamo. Il 16 dicembre scatta il primo dei nuovi obblighi previsti dalla cosiddetta riforma fallimentare del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza