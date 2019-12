Crisi d’impresa: criticità e opportunità della riforma fallimentare nel workshop di Conflavoro Pmi Lucca venerdì 13 dicembre

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 11 dicembre 2019, 15:20

L’ospedale “San Luca” di Lucca ha ricevuto anche quest’anno da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, due bollini rosa per il biennio 2020-2021.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:53

Creato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione per la Coesione sociale e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, diventerà un punto di riferimento per il mondo del terzo settore in espansione

mercoledì, 11 dicembre 2019, 13:30

La corsa ai regali natalizi è partita e, in aiuto di tutti coloro che vogliono essere sicuri di fare un dono gradito, ci sono ben quattro negozi: il Panda, Premium, il Panda Lab in via Fillungo e Peter Pan in via Nuova

mercoledì, 11 dicembre 2019, 10:37

Nei giorni scorsi è stato rinnovato il CCLN dei Consorzi di Bonifica, un settore che in Toscana riguarda più di 500 lavoratori. Il contratto sottoscritto da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e lo Snebi, ha portato un incremento salariale pari al 5,6 % nel quadriennio 2019-2023 con un aumento medio pari a...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 00:12

Ha aperto da pochissimo, ma ne parla già tutta la città e non solo: in via delle Città Gemelle a S. Anna c'è un locale sushi gestito da due ragazzi cinesi innamorati dell'Italia e della sua tradizione.

martedì, 10 dicembre 2019, 13:58

Aperte le iscrizioni al bando Premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, indetto ogni anno dalla Camera di Commercio di Lucca, è rivolto ai lavoratori dipendenti nel settore privato, agli imprenditori, agli amministratori operanti in tutti i settori economici della provincia di Lucca