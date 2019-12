Economia e lavoro



Duetto, un originale regalo personalizzato per gli amanti dello sportwear

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:55

di francesca sargenti

Due alberi di Natale ed una siepe di ciclamini rossi invitano chiunque ad entrare da Duetto in Via Beccheria, a Lucca, uno dei cinque negozi in Toscana ad avere in esclusiva tutti gli anticipi delle collezioni primavera 2020 per quanto riguarda le sneakers di ogni brand.

Da sempre Duetto si contraddistingue, grazie al sorriso con in quale i titolari e i loro collaboratori, accolgono la clientela di ogni fascia d’età: dai bimbi che scelgono le loro prime sneakers agli adolescenti in cerca delle scarpe di tendenza, fino agli adulti che da sempre amano le scarpe sportive. Presso il punto vendita sono disponibili le collezioni premium di ogni brand oltre ai modelli classici di sneakers, assieme ad una vasta scelta di accessori e abbigliamento sportivo, che è in grado di soddisfare tutte le richieste, anche quelle dei più esigenti.

Se si cerca un’idea originale per i regali natalizi, Duetto offre a tutti i clienti la possibilità di personalizzare le scarpe e l’abbigliamento con stampe, applicazione di borchie, perline, swarovsky. E’ sufficiente scegliere il modello preferito di scarpe, raccontare allo staff la propria idea per renderle uniche ed originali, anche portando immagini da riprodurre o da cui prendere spunto, e l’insostituibile Giacomo realizzerà la personalizzazione.

Foto Ciprian Gheorghita