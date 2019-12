Economia e lavoro



Fondazione Carilucca, è caccia alle streghe

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:39

di aldo grandi

In San Micheletto, sede della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, non devono aver gradito gli ultimi due articoli che abbiamo pubblicato in merito alla riunione del consiglio di indirizzo durante il quale alcuni dei consiglieri avrebbero manifestato delle riserve su alcune delibere votate dal consiglio di amministrazione a partire, ad esempio, da quella che stanzia la somma di 50 mila euro per un percorso di meditazione trascendentale portato avanti da David Lynch e riservato agli studenti.

Per carità, ognuno può pensarla come vuole, dispiace, tuttavia, che la semplice libertà di raccontare ciò che, presumibilmente accade, dovere di ogni buon cronista, venga interpretato, a questo punto, come un attacco frontale e che si cerchi di correre ai ripari adottando quella che, a tutti gli effetti, viene da chiamare caccia alle streghe.

Non sapremmo, altrimenti, come definire la decisione adottata dalla Fondazione Carilucca il cui organo di vigilanza ha scritto a tutti i consiglieri dell'organo di indirizzo lamentando, pare, la diffusione di informazioni riservate a mezzo stampa - cioè tramite la Gazzetta di Lucca che è stata la sola a occuparsene - e invitando o intimando, scegliete voi, gli stessi a firmare un documento riportante una dichiarazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal codice etico. Questa dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i consiglieri, presidente Bertocchini compreso, entro il 17 gennaio 2020.

Appare evidente che la necessità di ricorrere a una metodologia decisamente anomala o, quantomeno, lontana anni luce da quella trasparenza e fiducia che dovrebbe regnare sovrana e incontrastata a prescindere, sia, a nostro avviso, un atto di debolezza da un lato che vuole riaffermare ciò che, presumibilmente da sempre, è avvenuto alla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Non sono, cioè, ammessi dissenso e libertà di espressione e, come al solito, se un giornale - che, poi, è sempre lo stesso - parla di presunti disaccordi, ecco che scoppia la caccia alle streghe.

Noi, che, data l'età, siamo a Lucca a fare questo mestiere da 30 anni precisi (Novembre 1989-Novembre 2019) osiamo domandarci e abbiamo anche già la risposta pronta qualora qualcuno ce la venisse a chiedere, come mai in tutto questo tempo raramente ricordiamo prese di posizione dei mass media contro non tanto la Fondazione in sé che non ce ne sarebbe senso né bisogno, quanto di critica avverso determinate delibere o progetti o iniziative. Un silenzio interrotto, soltanto, dalle conferenze stampa ufficiali.

Dispiace, sinceramente, che l'organismo di vigilanza vada a caccia di chi o di coloro che avrebbero confidato-colloquiato-comunicato con il sottoscritto raccontando ciò che è realmente accaduto nella riunione del consiglio di indirizzo. Ma cos'è?, una setta dove regnano omertà e cieca obbedienza o si potrà anche manifestare ciò che si pensa?

Di sicuro quanto sta avvenendo dimostra che, all'interno della fondazione Carilucca, non regnano un clima di libertà e di fiducia. Se a voi va bene così...