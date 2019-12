Fondazione Carilucca, organo di indirizzo in ebollizione per 50 mila euro destinati alla meditazione trascendentale con David Lynch

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:18

Partirà a febbraio una nuova iniziativa a cura dell’AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca: nella sede in via Fiorentini 25 avrà luogo un gruppo di incontro che avrà come obiettivo di stimolare memoria, attenzione e funzioni esecutive frequentemente compromesse dalla Sclerosi Multipla

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:13

Accolti dal sindaco Alessandro Tambellini e dall'assessore al personale Francesco Raspini, hanno iniziato il proprio progetto questa mattina in Comune i 28 ragazzi e ragazze del Servizio Civile selezionati grazie ai sette progetti tematici presentati dall'amministrazione comunale

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:05

L’USL Toscana nord ovest si arricchisce di sedici dispositivi per effettuare compressioni toraciche, grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:04

Conflavoro Pmi Lucca, con Enzo Capobianco segretario nazionale e dirigente della sede territoriale, ha incontrato il nuovo prefetto Francesco Esposito

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:56

Provincia e Comune di Lucca prendono posizione sulle Camere di Commercio. I due sindaci si rivolgono al Governo. Menesini porterà un Odg in Consiglio provinciale

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:55

Due alberi di Natale ed una siepe di ciclamini rossi invitano chiunque ad entrare da Duetto in Via Beccheria, a Lucca, uno dei cinque negozi in Toscana ad avere in esclusiva tutti gli anticipi delle collezioni primavera 2020 per quanto riguarda le sneakers di ogni brand