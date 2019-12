Economia e lavoro



La sicurezza sul lavoro e la prevenzione: temi caldi alla Cartiera M. Cardella

martedì, 3 dicembre 2019, 19:01

La sicurezza è tra i temi al centro della vertenza sindacale in corso nella in corso alla Cartiere M. Cardella, che ha già prodotto ben 11 scioperi dei lavoratori negli ultimi mesi. Oggi, a seguito dell’incidente verificatosi nella mattinata, che ha visto coinvolto un lavoratore, che è rimasto incastrato tra una pressa di carta da macero e il nastro che trasporta le presse verso lo spappolatore la prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro della cartiera è una priorità a cui non può prescindere.

Solo grazie alla presenza di un operatore sul luogo dell'incidente e del suo immediato intervento, si è evitato che il nastro trasportatore continuasse la sua corsa trascinando il lavoratore ancora per diversi metri, e che si andasse incontro a un incidente più grave.

Sarà compito del Servizio di Prevenzione per la Sicurezza del Lavoro appurare le dinamiche dell'incidente e adottare gli interventi e i provvedimenti del caso, ma nel frattempo le rappresentanze sindacali hanno diffuso un comunicato per esprimere la propria posizione.

“Da parte nostra – hanno dichiarato le sigle sindacali SLC CGIL Lucca, FISTEL CISL Toscana e RSU Cartiere M. Cardella - vogliamo segnalare che l'infortunio di oggi è l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti in cartiera. Uno dei quali ha procurato ferite ad un lavoratore che lo costringono, a distanza di quasi due mesi dall'accaduto, in un letto della propria abitazione.”

La politica adottata dalle Cartiere Modesto Cardella, secondo il comunicato diffuso dalle sigle sindacali, esclude di fatto, un coinvolgimento sul problema della Sicurezza sul Lavoro in primo luogo del RLS, della RSU e dei lavoratori, e questo comportamento non aiuta ad affrontare nel modo migliore i vari problemi presenti nella cartiera.

“A distanza di oltre 8 ore dall'infortunio, - hanno continuato le rappresentanze sindacali - l'azienda non ha ancora preso contatto con il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza. Da parte nostra, insieme al RLS, alla RSU e ai lavoratori continueremo la nostra azione per ottenere un oggettivo miglioramento della sicurezza del lavoro in questa azienda.”

Fra. Sar.