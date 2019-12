Economia e lavoro



Le opere del "Premio Architettura Toscana" in mostra a Castelnuovo Garfagnana

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:56

Presentata, questa mattina, nella sede dell'ordine degli architetti di Lucca, la mostra del Premio Architettura Toscana che si terrà dal 3 al 16 dicembre nella sala Suffredini in piazza Ariosto di Castelnuovo Garfagnana. L'iniziativa, organizzata dall'ordine degli architetti di Lucca con il patrocinio di comune e associazione Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana è una mostra itinerante che fa tappa nella provincia di Lucca.

"Il premio, giunto alla seconda edizione, - ha sottolineato l'architetto Lorenzo Ricciarelli, consigliere delegato alla cultura – è nato per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea, promuovere pubblicamente la qualità dell'architettura e la sua valenza di arte sociale. Sono cinque le categorie a essere premiate scelte tra opere sia pubbliche che private: opera prima, allestimento e interni, nuova costruzione, restauro e recupero, tasformazione spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione".

E' stato inoltre evidenziato che il premio, bandito dal Consiglio Regionale della Toscana, dagli Ordini degli Architetti PPC di Firenze e di Pisa, dalla Federazione Architetti PPC Toscani e dall'Ance Toscana con il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti PPC, è anche un modo per valorizzare gli elementi che determinano la trasformazione del territorio e per sostenere le buone pratiche di innovazione ambientale e civile.

Come ha ricordato il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi: "C'è una felice coincidenza che riguarda l'inaugurazione della mostra che si terrà giovedì 5 dicembre alle 17 nella sala Suffredini, infatti questo momento coincide con l'apertura del cantiere di restauro della Rocca Ariostesca. Approfitto per ricordare inoltre Marco Dezzi Bardeschi che è stato l'autore del progetto di riqualificazione della Rocca, una persona eccezionale che ho avuto l'onore di conoscere". Tagliasacchi ha fatto presente che nell'occasione sarà presentato infatti il progetto di "Restauro della Rocca per la creazione di un Polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del Cinquecento a cura del gruppo di progettazione.

Alla conferenza stato inoltre evidenziato che lo studio di architettura in provincia di Lucca "Microscape" ha vinto il primo premio per "allestimento e interni" per la Basilica di Santa Croce di Firenze. Sono inoltre state selezionate sempre di "Microscape" per "restauro e recupero" l'opera che riguarda la sortita di San Paolino e per "spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione" il percorso ciclopedonale "Fior di Loto".

Gli orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0583 492159 o mandare un'email a: segreteria@architettilucca.it o visitare il sito: www.premio-architettura-toscana.it