Economia e lavoro



“Mantieni allenata la mente” la nuova iniziativa firmata AISM Lucca

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:18

Partirà a febbraio una nuova iniziativa a cura dell’AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca: nella sede in via Fiorentini 25 avrà luogo un gruppo di incontro che avrà come obiettivo di stimolare memoria, attenzione e funzioni esecutive frequentemente compromesse dalla Sclerosi Multipla. Questo “training” cognitivo sarà supportato dalla figura professionale di una psicologa.

La partecipazione al gruppo è gratuita per tutti i soci dell’AISM di Lucca.

Il gruppo che avrà inizio nel 2020 andrà ad affiancarsi a quello già attivo in Versilia che ha riscosso molto successo fra i partecipanti.

Il 2020 è un anno molto importante per la sezione AISM di Lucca, in quanto ricorre il trentacinquesimo anno di attività e i volontari hanno già in programma un calendario ricco di eventi.

Per maggiori informazioni aismlucca@aism.it - Alice 331 9822413, Andrea 339 1296631

Fb: AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Lucca)

IG: @aismlucca

La sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa e ancora priva di cura definitiva. È la seconda causa di disabilità nei giovani, dopo gli incidenti stradali. In Italia, su 118 mila persone con SM, la metà sono giovani sotto i 40 anni e l'incidenza delle diagnosi nelle donne è del doppio rispetto a quella nella popolazione maschile. Sono 3.400 i nuovi casi ogni anno: una diagnosi ogni 3 ore.

AISM – Associazione italiana Sclerosi Multipla. 50 anni fa AISM era formata da non più di una decina di volontari e una sola sede. Oggi l’Associazione è attiva su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con SM, attraverso le sue 100 Sezioni Provinciali, i Coordinamenti regionali, i 63 Gruppi Operativi, i 13 mila volontari, i servizi di riabilitazione, i centri socio-assistenziali, le strutture per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale. Inoltre, dal 1998, AISM è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, istituita per continuare a promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla SM.