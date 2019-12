Economia e lavoro



Natale in concerto a Chiasso Barletti

domenica, 8 dicembre 2019, 18:16

Si è tenuto domenica 8 dicembre alle 17 il concerto Gospel a Lucca nella cornice della rinnovata Chiasso Barletti appuntamento natalizio con un repertorio che ha compreso spiritual della tradizione musicale afro-americana, gospel moderni e canzoni di altri generi.

La strada è stata letteralmente presa d'assalto dove il numeroso pubblico si è disposto ordinatamente accedendo da Via Fillungo che da Via S. Lucia per ascoltare il vasto repertorio dei "Freedom Singers Gospel" composto dai 18 cantanti accompagnati dalla tastiera di Tiziano Mangani e diretti dalla bravissima Serena Suffredini. Il concerto si è tenuto in strada di fronte all'ex negozio Orsucci dove hanno fatto da sfondo le due vetrine ora animate da Paul Mc Cartney e Celine Dion del Lucca Summer Festival.

'Oh Happy Day!' e tanti altri capolavori sono stati intonati dall'imponente coro che hanno ripercorso con la loro meravigliosa vocr classici più celebri del repertorio spiritual e gospel, tra cui Aquarius, affiancati da canzoni che abbracciano grandi successi internazionali, tra cui Somebody to Love dei Queen, Happy endings di Mika ed altri brani gioiosi che hanno dato prova dell'entusiasmo sprigionato ad ogni concerto dai Freedom Singers Gospel. Il concerto, durato più di un'ora è stato ad ingresso gratuito, organizzato ed offerto dal comitato delle 'Botteghe di Chiasso Barletti' e hanno partecipato oltre 300 persone nonostante la leggera pioggia. La via è diventata un vero e proprio salotto, una rinascita sotto la regia di Paola Granucci e Natale Mancini della Casamica Real Estate che ha una sua sede in Chiasso Barletti.

Prossimo appuntamento per i Freedom Singers Gospel il 14 in Piazza San Michele concerto Telethon.

Video Natale in concerto a Chiasso Barletti