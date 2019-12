Economia e lavoro



Natale: week-end tra mercato contadino e regali enogastronomici

giovedì, 19 dicembre 2019, 09:50

Campagna Amica in Piazza del Giglio. Week-end di Natale con il mercato agricolo di Coldiretti nel centro storico di Lucca che ospita sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 9.00 alle 20.00, i produttori della rete di Campagna Amica con le loro eccellenze a filiera corta insieme alla garanzia di trasparenza, tracciabilità e sostenibilità. Il mercato a km zero è una straordinaria occasione per confezionare cadeaux agroalimentari su misura da destinare ad amici, parenti, colleghi. Vini, spumanti e prodotti alimentari tipici saranno il regalo scelto da un italiano su tre (30%).

L'occasione di Piazza del Giglio è ghiotta anche per fare la spesa in vista del pranzo di Natale e Santo Stefano. In vetrina tutti i principali prodotti del paniere agroalimentare della Provincia di Lucca ed oltre. Una quindicina i produttori protagonisti che per due giorni saranno a disposizione di residenti e turisti anche per fornire consigli su ricette e preparazioni in vista delle abbuffate delle festività. "Il consumatore – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – è sempre molto più attento, informato ed anche curioso nella scelta dei prodotti enogastronomici soprattutto a Natale confezionando cesti e regali. Si è affermata, negli ultimi anni, una ricerca minuziosa di formaggi, salumi, conserve del contadino, paste di grani antichi, carne delle razze locali e vini autoctoni dietro ai quali si nasconde una storia da raccontare sulla tavole della festa dove sempre più spesso si parla di origine della materia prima, di stagionatura, invecchiamento o recupero di varietà a rischio di estinzione da valorizzare in cucina. Il mercato di Piazza del Giglio per noi rappresenta una bellissima opportunità di mettere al centro il nostro progetto, gli agricoltori con i loro prodotti agricoli. Porteremo in piazza il meglio della nostra agricoltura e della nostra cultura agroalimentare nel segno della trasparenza e dell'origine".

In Piazza del Giglio sarà possibile trovare (ed acquistare) formaggi sia di vacca che di pecora tra cui anche pecorino, zafferano della Versilia, miele biologico, prodotti a base di peperoncino, confetture di prodotti di bosco, vino e frutta, ed ancora estratti di frutta biologici dalla Garfagnana, frutta e verdura da tutta la provincia di Lucca, piante e fiori, porchetta con panini e salumi da Pistoia. E per tutti i consumatori alle ore 11.30, sia sabato che domenica, brindisi natalizio con i produttori per festeggiare insieme il Natale.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook