Economia e lavoro



Via alla campagna benefica di Karté con la raccolta della pasta

venerdì, 13 dicembre 2019, 11:25

Per il secondo anno consecutivo è partita a inizio mese l'iniziativa benefica natalizia in cooperazione tra Karté, azienda con sede in via di Tiglio a San Filippo e la Croce Verde di Lucca. E' stata avviata una raccolta di pasta che verrà, poi donata, ai volontari della Croce Verde che li distribuiranno a loro volta alle famiglie bisognose.

1200 pacchi di pasta sono stati acquistati direttamente da Karté come donazione. In più è stato predisposto nei punti vendita Karté a Sant'Anna e a Viareggio Secondo anno, iniziativa in cooperazione con la Croce Verde di Lucca con cui si fa una raccolta di pasta che viene, poi donata, alla Croce Verde la quale distribuirà alle famiglie bisognose. 1200 pacchi di pasta sono stati acquistati direttamente da Karté come donazione. In più abbiamo predisposto nei nostri vendita a Sant'Anna e a Viareggio in via Cairoli, una teca per la raccolta di monete da parte dei clienti. In sostanza, per ogni moneta indipendentemente da quale sia il suo valore, Karté acquisterà un pacco di pasta da aggiungere ai 1200 già presi.



La durata della raccolta va dal 7 dicembre al 31 dicembre. Dopodiché ci sarà il conteggio delle monete raccolte nei punti vendita che sarà fatto sabato 5 gennaio alle 15.30 sia su Lucca sia su Viareggio. Una volta appurato il numero delle monete contenute nelle teche, si procederà all'acquisto.

Tutta la pasta raccolta sarà, poi, consegnata alla Croce Verde sabato 12 gennaio alle 15.30 al punto vendita di Lucca in via Einaudi 80 a S. Anna.



"Siamo alla seconda edizione di questa iniziativa benefica - spiega Simone Borselli amministratore di Karté - e anche quest'anno pensiamo di poter raccogliere un numeroso quantitativo di pacchi di pasta da consegnare alla Croce Verde che, a sua volta, poi, li darà alle famiglie bisognose. Questa nostra attività rientra in un progetto più ampio con sfondo sociale che Karté sta portando avanti da tempo e che prevede alti eventi tesi a promuovere la raccolta di aiuti concreti per chi ha più bisogno. E' una cosa che ci fa piacere e che perseguiamo con determinazione. Ringraziamo anche la Croce Verde per il supporto e la collaborazione che ci fornisce in questo periodo natalizio".



La campagna si chiama Tutto quello che... è giusto e l'iniziativa in oggetto è denominata 'Un pensiero per gli altri'.