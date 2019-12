Economia e lavoro



Odissea presenta a Istanbul il suo lavoro in favore dell'inclusione

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:35

Le attività della Cooperativa Sociale Odissea di Capannori diventano un modello internazionale. Gli operatori della cooperativa, che da oltre un decennio si impegna a favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati, sono stati invitati a presentare il loro lavoro a Istanbul nel corso di una due giorni organizzata da Save the Children İnternational, dal Ministero della Cooperazione allo Sviluppo Tedesco e da Tog, la più grande realtà sociale turca.

L'obiettivo della conferenza che si è svolta l'11 e il 12 dicembre scorso, dal titolo "Livelihoods and Economic İnclusion of young syrians under Temporary Protection", era di analizzare le problematiche dell'inclusione lavorativa dei rifugiati siriani in Turchia, coinvolgendo diversi attori a livello politico-istituzionale, associativo, economico e accademico. La prima giornata è stata dedicata all'analisi dei bisogni dei giovani rifugiati siriani, alle attività sviluppate dalle istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali a favore dell'inclusione lavorativa dei rifugiati, i rapporti tra società civile e mondo del lavoro.

Durante la seconda giornata sono state presentate buone pratiche a livello nazionale e internazionale, ed è qui che la Cooperativa Sociale Odissea è stata invitata a parlare il suo lavoro.

"Nell'intervento abbiamo raccontato la nascita e lo sviluppo e la gestione del nostro Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi) - spiega Valerio Bonetti, responsabile della cooperativa Odissea - ci siamo soffermati sui servizi nel progetto Siproimi per favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi che arrivano soli nel nostro Paese, abbiamo spiegato come la nostra cooperativa si muova grazie alla rete creata con le aziende e le realtà economiche presenti sul territorio e abbiamo raccontato della nascita dell'impresa sociale Terra di Tutti che, oltre a utilizzare materiali di scarto per trasformarli in prodotti artigianali, crea opportunità lavorative per i richiedenti asilo e i rifugiati".

Alla sessione delle buone pratiche internazionali hanno preso parte, oltre alla Cooperativa Sociale Odissea, l'Ufficio egiziano dell'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, IDEMA, RET İnternational e Na Takallam, che hanno esposto i propri progetti internazionali di inclusione lavorativa e supporto ai rifugiati. Particolarmente interessante il lavoro svolto da NaTakallam che offre servizi di apprendimento linguistico di alto livello in arabo, francese, persiano e spagnolo e traduzioni professionali per ONG e multinazionali, impiegando come personale rifugiati che si riappropriano dell'indipendenza economica diventando professori e traduttori.

"La partecipazione a questa due giorni è stata una grande opportunità per la Cooperativa Odissea – commenta ancora Bonetti – e intendiamo dare seguito a questa esperienza sviluppando partenariati e collaborazioni con alcuni progetti europei e con realtà presenti alla conferenza di Istanbul".