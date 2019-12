Economia e lavoro



Open Day al liceo classico Machiavelli

giovedì, 26 dicembre 2019, 09:54

Venerdì 20 dicembre, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “N. Machiavelli”, si è tenuto il secondo open day per l’orientamento nella scelta della scuola superiore rivolto agli studenti di terza media.

In questa occasione la Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariacristina Pettorini e la vicepreside prof.ssa Lucarelli con alcuni docenti ed alunni dell’Istituto hanno incontrato genitori e ragazzi delle scuole medie per informarli delle attività svolte dalla scuola, per spiegare agli intervenuti le caratteristiche fondamentali di questo indirizzo, che, attraverso lo studio delle lingue antiche, come elemento caratterizzante del percorso disciplinare, si propone di approfondire la storia tutta della nostra civiltà a partire proprio dai suoi elementi fondanti.

L'Open Day, è iniziato alle ore 17 con i saluti della Dirigente scolastica e con l’illustrazione da parte dei docenti del curriculum di studio per meglio chiarire alle famiglie il quadro orario delle discipline e gli sbocchi in ambito universitario che esso garantisce. Sono state presentate poi le numerose attività promosse dalla scuola, che comprendono attive collaborazioni con importanti enti culturali presenti sul territorio e prevedono anche un’apertura europea con la partecipazione ad esempio al progetto Parlamento Giovani e al Progetto Erasmus.

Alcuni studenti del Liceo, dopo la presentazione generale della scuola, hanno condotto i ragazzi delle scuole medie a visitare i locali dell’edificio. Ad essi si sono poi uniti i genitori con i docenti per una visita del Gabinetto di Storia Naturale sapientemente spiegato dagli studenti della Cooperativa scolastica “Arcadia”, che si occupa appunto della sua valorizzazione e conservazione in collaborazione con l’Università di Pisa ed il Museo di Calci. Docenti e studenti del Liceo si sono poi intrattenuti con le famiglie e gli studenti delle scuole medie per rispondere alle loro domande fino a tardo pomeriggio.

Le prossime occasioni di scuola aperta previste dal Liceo Classico saranno sempre nella sede del Liceo presso l’Aula Magna, in via degli Asili:

sabato 11 gennaio ore 17:00-19:00.

sabato 18 gennaio ore 17:00-19:00.

Chi fosse interessato a conoscere più da vicino la scuola può prenotare uno stage mattutino inviando una e-mail al seguente indirizzo:

dando.grassi@gmail.com

Le date previste per lo stage del mattino sono:

lunedì 13 gennaio ore 9:00-12:00

mercoledì 22 gennaio ore 9:00-12:00