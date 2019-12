Per Natale, divulgata l'Anteprima del Programma di "Lucca Bimbi 2020", il grande evento per le famiglie a Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 23 dicembre 2019, 17:51

Periodo natalizio: variazioni negli orari degli uffici e del call center di Sistema Ambiente. Si continuano a consegnare le tessere personalizzate per il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:39

Evidentemente in San Micheletto, sede della fondazione Carilucca, gli articoli che abbiamo pubblicato alcuni giorni fa sulla seduta del consiglio di indirizzo e sulla delibera di 50 mila euro per la meditazione trascendentale di David Lynch non sono piaciuti...

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:22

Si chiude nel segno del successo la 7^ edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile promosso da Lucense, insieme a INBAR, l'istituto nazionale di bioarchitetture, l'Ente Scuola Edile e CPT Lucca, Celsius, gli ordini di architetti, ingegneri, i collegi dei geometri e periti industriali, e con il sostegno della Fondazione Cassa...

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:22

Toscotec ha annunciato l’accordo raggiunto con il Gruppo Voith per l’acquisizione da parte di Voith del 90 per cento delle sue quote societarie. Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec, manterrà il 10 per cento della proprietà

domenica, 22 dicembre 2019, 15:58

L'Agenzia Spazio Casa presenta il nuovo sito all'indirizzo spaziocasalucca.com. Da oggi potrete trovare le nostre proposte immobiliari con una nuova veste grafica e con una migliorata funzione di ricerca

sabato, 21 dicembre 2019, 15:50

Permessi Ztl in scadenza al 31 dicembre: cambia il calendario per il rinnovo. Per dare piena attuazione al progetto Life Aspire, che introdurrà una gestione e un controllo del tutto nuovi per quanto riguarda il trasporto merci in centro storico, e in attesa di adottare il nuovo Piano di dettaglio...