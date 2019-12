Posti ancora disponibili per 'Note per Piero', il concerto di musica Gospel della Croce Verde di Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 3 dicembre 2019, 19:01

A seguito dell’incidente verificatosi nella mattinata, che ha visto coinvolto un lavoratore, che è rimasto incastrato tra una pressa di carta da macero e il nastro che trasporta le presse verso lo spappolatore la prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro della cartiera è una priorità a cui non può...

martedì, 3 dicembre 2019, 17:47

E' stato un colloquio approfondito, proficuo ed interessante quello che si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura tra la Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile, il Direttore Roberto Favilla ed il nuovo Prefetto, Francesco Esposito

lunedì, 2 dicembre 2019, 18:46

I disturbi del sonno e la sana alimentazione sono stati protagonisti insieme a grandi esperti di queste materie ieri al DESCO presso il Real Collegio di Lucca

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:00

Stato di agitazione del personale del Teatro del Giglio: i lavoratori hanno reso pubblica, con una nota sindacale, la propria posizione rispetto alla situazione attuale del Teatro del Giglio a seguito dei vari incontri che si sono susseguiti dal mese di agosto tra la RSU e le organizzazioni sindacali provinciali...

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:00

Il Consultorio Adolescenti & Giovani rappresenta un luogo importante per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e per questo è stato presente, con i suoi operatori, sabato 30 novembre in piazza a Lucca in occasione delle iniziative per la giornata mondiale contro l’AIDS

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:56

Presentata, questa mattina, nella sede dell'ordine degli architetti di Lucca, la mostra del Premio Architettura Toscana che si terrà dal 3 al 16 dicembre nella sala Suffredini in piazza Ariosto di Castelnuovo Garfagnana