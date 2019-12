Economia e lavoro



'Regali utili, ma alla moda', parola di Federico Lanza

mercoledì, 11 dicembre 2019, 13:30

La corsa ai regali natalizi è partita e, in aiuto di tutti coloro che vogliono essere sicuri di fare un dono gradito, ci sono ben quattro negozi: il Panda, Premium, il Panda Lab in via Fillungo e Peter Pan in via Nuova.

"Il nostro motto è 'regali utili, ma alla moda' – dichiara il titolare Federico Lanza – e anche quest'anno abbiamo preparato un poster dove sono elencate almeno 100 idee per facilitare i clienti nella scelta della strenna natalizia".

Per esempio dal Panda si possono trovare le sneakers e i bikers di Ash, le calzature calde e resistenti Mou, i bikers di Bikkemembergs, gli zoccoli di gomma Crocs, i polacchini Clarks e le Timberland, le runners della Saucony ma anche le originali borse Save My Bag e i calzini della Gallo. Dal Panda Lab invece, dove ci sono marche che piacciono molto ai più giovani, ci sono le Dr Martens, le Steve Madden, le Windsor Smith, le borse Mia Bag e... da Premium? Da Premium oltre alle scarpe anche tantissimo abbigliamento, accessori e persino bigiotteria: tra i regali sicuramente più graditi i Jeans anni'80 Closed, le borse di ispirazione vintage di Roberta di Camerino, le meravigliose sciarpe di Faliero Sarti, le scarpe Blundstone, le sneakers Premiata, gli Ugg, gli zoccoli Dansko e i particolari zaini Sprayground. Al Peter Pan tante scarpe per bambini anche dei brand di moda degli adulti. Regali dunque per tutti i gusti e per tutte le età. E se avete paura di sbagliare la taglia di un capo di abbigliamento o un numero di scarpe? Anche in questo caso i suddetti negozi vi vengono incontro con il "Christmas Box", un'elegante ed esclusiva scatola contenente un buono acquisto che potete regalare a chi vorrete. Chi riceverà quel dono potrà poi scegliersi il regalo che desidera in tutta calma nei quattro negozi. Altra cosa importante: Il Panda, Il Panda Lab, Premium e Peter Pan, per venire incontro alle esigenze dei clienti durante questo periodo che ci separa da Natale sono aperti tutti i giorni e il 21, 22 e 23 dicembre addirittura anche dopocena, quindi non ci sono scuse: impossibile non trovare il tempo per andarci!

Barbara Ghiselli