Tenucci, attenzione e cura dei dettagli da generazioni per uno stile inconfondibile

domenica, 15 dicembre 2019, 12:02

di giulia del chiaro

Turista o lucchese, chiunque in questi giorni si trovi a passare davanti alla vetrina del negozio Tenucci Store di via Beccheria, non può che restare affascinato da un’esposizione natalizia capace di distinguersi per ricercatezza e fantasia. Una cura dei dettagli, dalla scelta dei capi d’abbigliamento fino alla singolarità dell’arredamento e all’allestimento natalizio, che fa del negozio un luogo in cui perdersi e stupirsi tra i particolari più insoliti.

In una città prossima alle feste, la scelta dell’attività, infatti, è quella di mantenere un proprio stile per augurare buon Natale alla maniera Tenucci: “da sempre – spiega il titolare Carlo Tenucci – curiamo i dettagli nella scelta non solo dei capi di abbigliamento e degli accessori in vendita, ma anche nell’invenzione di elementi dell’arredamento e nell’allestimento delle vetrine. Un esempio di questo è l’allestimento per le festività di quest’anno con il grande Babbo Natale posto all’ingresso, pezzo unico prodotto dai carristi del carnevale di Viareggio, e la vetrina natalizia a tema frutta e verdura con un’esposizione che ospita un banco per la frutta in legno, ideato dal titolare, nel quale l’abbigliamento in vendita si mescola con la frutta e la verdura. “Lo scopo – continua Tenucci – è quello di uscire dall’ordinario per attrarre il cliente divertito dalla particolarità”. Nel negozio, inoltre, sono presenti alcuni pezzi unici concepiti e, in alcuni casi, costruiti dallo stesso proprietario con attenzione al riuso e agli oggetti vintage: una poltrona costruita con il sedile di una jeep, il banco della cassa fatto con un flipper, un’insegna vintage del Tenucci Sport, un vecchio mosquito sopra un mobile e antichi pezzi di ferrovia utilizzati per costruire un banco, sono solo alcune delle particolarità dell’esercizio commerciale. “Una vocazione e una vena creativa nel curare i dettagli – racconta Tenucci – che ho ereditato da mia mamma Carla che si è occupata della cura delle nostre sedi, dall’arredamento all’allestimento, già dai tempi in cui gestiva quello in piazza dell’Arancio e che continua a farlo con passione al mio fianco”.

Altra caratteristica che contraddistingue il negozio, poi, è l’attenzione del titolare nella scelta dei prodotti migliori esistenti sul mercato che abbiano prezzi ragionevoli e che seguano le tendenze del momento. Ogni marchio, inoltre, viene personalmente selezionato dal titolare che, spesso, testa su se stesso maglie, camicie, t-shirt e pantaloni prima di decidere di offrirli alla propria clientela. Predilezione, poi, per il made in Italy e per le aziende artigiane di qualità. Altra questione importante, per la famiglia Tenucci, è la preparazione minuziosa delle commesse che devono conoscere i prodotti, le loro caratteristiche e qualità e saper consigliare con cura e professionalità la clientela: “abbiamo clienti affezionati che vanno dai 16 agli 80 anni e che provengono da tutta la regione e dalla Liguria – racconta infine – e questo è possibile solo grazie alla premura con cui accogliamo e assistiamo il cliente, facendolo sentire a casa propria”.

Il marchio Tenucci nacque a fine ottocento con Ferdinando, il primo della famiglia che si avventurò nel mondo del commercio aprendo la cappelleria e pellicceria in piazza San Michele. Nel 1918, poi, il figlio Umberto trasferì l’attività nella sede storica al civico 54 di via Fillungo. Da quel momento una serie di successi, merito della passione e della sensibilità con la quale la famiglia ha saputo mettersi in sintonia con la clientela. Il negozio di via Beccheria risale solo agli anni ottanta ed è quello in cui Carlo Tenucci ha mosso i suoi primi passi.

Un negozio capace di stare al passo con i tempi e di adeguarsi ai cambiamenti attuali senza mai perdere il fascino e lo stile inconfondibile che da sempre lo caratterizzano. Stare al passo con i tempi significa anche rispondere alle necessità ecologiche che il pianeta ci sta mettendo di fronte: si privilegiano, per esempio, marchi che non utilizzano piume d’oca e si vendono accessori, come le bottiglie “24 bottles”, per evitare l’utilizzo della plastica.

Foto Ciprian Gheorghita