Terza assemblea aperta alla cittadinanza degli aderenti all’iniziativa LUCCA NO 5G

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:08

Venerdì 6 dicembre alle 17.30 tutta la cittadinanza è invitata presso i locali dell’ANFASS in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo, per partecipare alla terza assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all’iniziativa LUCCA NO 5G, per approfondire la situazione dell’applicazione sul territorio lucchese del sistema di teletrasmissione denominato 5G, in particolare sui possibili effetti sulla salute dei cittadini e di tutte le forme viventi.

Il coordinamento eletto riferirà sulle iniziative intraprese e su quelle programmate e l' organico del coordinamento stesso verrà integrato da 7 a 10 componenti.

E’ programmata infine una breve informativa di base sulla rete 5G per una migliore conoscenza di tale tecnologia.

Nel frattempo il Sindaco non si è ancora degnato di rispondere alla lettera inviatagli da più di 100 cittadini.

La questione del 5G infiamma il dibattito anche tra i leader politici del mondo, anche per l'aspetto della sicurezza.

Ieri infatti Donald Trump ha sostenuto di aver convinto Conte a rinunciare alla tecnologia cinese di Huawei, che Washington considera una minaccia alla sicurezza.

Il premier italiano però lo ha smentito affermando di «aver chiarito a Trump che applicheremo la nostra legislazione, che è tra le più avanzate», il che «garantirà la protezione» da qualunque rischio. «L’Italia non può sfilarsi da una tecnologia — ha aggiunto —. L’Italia applica tutte le misure di protezione e di controllo che abbiamo normativamente introdotto e tutti gli strumenti di protezione di cui ci siamo dotati».

Pare dunque che l’Italia non intenda rinunciare della rete 5G cinese, visto anche che il nostro è stato il primo Paese occidentale ad aderire alla cosiddetta «Via della Seta», lo strumento di penetrazione economico-politica di Pechino.

«Via della Seta» percorsa anche dal sindaco Alessandro Tambellini, che nell'ultima visita ufficiale in Cina lo scorso settembre, ha siglato con la città cinese di Mianyang (provincia di Sichuan, Cina sud-occidentale) un Memorandum d'Intesa, con l'intento di stipulare successivamente un patto di amicizia per promuovere lo scambio culturale, economico, scientifico e tecnologico fra le due municipalità.