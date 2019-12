Economia e lavoro



lunedì, 23 dicembre 2019, 13:22

Toscotec comprata dai tedeschi, un altro pezzettino di Lucca (Italia) che se ne va.

Toscotec, infatti, ha annunciato l’accordo raggiunto con il Gruppo Voith per l’acquisizione da parte di Voith del 90 per cento delle sue quote societarie. Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec, manterrà il 10 per cento della proprietà.

L’accordo è stato siglato il 20 dicembre 2019. Fondata nel 1948, Toscotec è specializzata nella progettazione e costruzione di macchinari per la produzione di tissue, carta e cartone. Con sede a Lucca e con filiali in Cina e negli Stati Uniti, Toscotec offre ai suoi clienti tecnologie all'avanguardia e soluzioni personalizzate che includono linee complete di produzione, ricostruzioni e singoli componenti.

A seguito dell'acquisizione da parte di Voith, Toscotec continuerà a fornire la sua gamma di prodotti e servizi e ad operare nelle proprie sedi esistenti. Il Gruppo Voith è una società tecnologica globale. Con il suo ampio portafoglio di sistemi, prodotti, servizi e applicazioni digitali, Voith stabilisce gli standard nei mercati dell’energia, del petrolio e gas, della carta, delle materie prime, dei trasporti e dell’automotive. Fondata nel 1867, il gruppo conta oggi oltre 19.000 dipendenti, un fatturato di 4,3 miliardi di euro e sedi in oltre 60 paesi in tutto il mondo ed è quindi una delle più grandi società a conduzione familiare in Europa.

Andreas Endters, Presidente e CEO della Divisione Voith Paper, ha commentato: “In particolar modo nel tissue, Toscotec è un’azienda molto apprezzata e consolidata, che rafforza la nostra offerta in questa importante area di crescita. Con questa acquisizione, Voith può espandere la propria posizione in qualità di fornitore completo in tutte le aree del settore cartario e guadagnare un'unità ricca di tradizione, potente e agile.”

“Siamo felici di iniziare questa nuova ed entusiasmante fase della nostra storia. Grazie ad importanti sinergie, la nostra intera organizzazione sarà rafforzata. Il team vincente di Toscotec rimarrà lo stesso e avrà l'opportunità di crescere e raggiungere nuovi e importanti obiettivi. I nostri sforzi sono tesi al raggiungimento della massima efficienza produttiva, della riduzione dei consumi e dell’altissima qualità. Siamo felici di aver acquisito con Voith un partner rinomato che persegue un business sostenibile e una strategia di investimento altrettanto sostenibile” ha dichiarato Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec. L'acquisizione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2020, previe tutte le approvazioni normative e la soddisfazione delle condizioni di chiusura.