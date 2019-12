Economia e lavoro



Tutto esaurito all'evento 'Dormire con gusto'

lunedì, 2 dicembre 2019, 18:46

I disturbi del sonno e la sana alimentazione sono stati protagonisti insieme a grandi esperti di queste materie ieri al DESCO presso il Real Collegio di Lucca.

Una mattinata molto interessante, la sala strapiena di persone dall'inizio alla fine tutte molto incuriosite dagli argomenti affrontati. "Dormire con gusto" è stato un evento organizzato dalla dott.ssa Rosaria Sommariva, odontoiatra specializzata in ortodonzia, esperta di medicina del sonno, titolare del Centro del Sonno presso lo studio medico dentistico “Santa Apollonia” di Porcari, docente al master di II livello universitario in Medicina del Sonno presso l’università di Bologna.

Il talk show, condotto magistralmente dal giornalista e presentatore Andrea Montaresi, a cui ha fatto seguito uno show cooking ed un wine tasting, ha avuto come fine quello di illustrare sia dal punto di vista strettamente medico, sia dal punto di vista medico nutrizionale, sia da quello gastronomico, l'interazione di diversi fattori e di una buona condotta di vita con la buona qualità del sonno e quali benefici essa può avere sulla nostra salute e sulla qualità della nostra attività quotidiana.

L’iniziativa, fatta in collaborazione con Slow Food condotta della Versilia e con l’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Lucca, ha avuto come ospiti, oltre alla dott.ssa Rosaria Sommariva, esperti della materia come il prof. Francesco Bovenzi (cardiologo – direttore UO complessa di cardiologia ed emodinamica ospedale San Luca di Lucca – ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana (Lu)), la dott.ssa Marta Barsotti (tecnica di neurofisiopatologia – centro disturbi del sonno Università degli Studi di Pisa), la dott.ssa Monica Fabbrini (neurologa esperta in medicina del sonno – centro disturbi del sonno Università degli Studi di Pisa), la dott.ssa Emma Balsimelli (nutrizionista e biotecnologa – consulente RAI televisione).

La mattinata è terminata, dalla teoria alla pratica, con l'intervento dello chef stellato Lorenzo Stefanini del ristorante “Giglio” di Lucca che ha presentato un piatto del presidio Slow Food con show cooking.

I disturbi del sonno, in particolare quelli legati alla respirazione come le apnee ostruttive, non solo alterano il nostro metabolismo ma creano su di esso gravi scompensi (cardiovascolari, aumento della pressione arteriosa, colpi di sonno, ictus cerebrali, infarti del miocardio, stanchezza cronica, perdita della libido, mancanza di concentrazione, etc.) e possono portare anche al decesso. La corretta e sana alimentazione può aiutare a prevenire certi fenomeni ed in ogni caso è di ausilio in combinazione con le terapie mediche stesse che, nei casi più complessi, devono essere comunque ed inevitabilmente adottate. Pertanto si è partiti dall'analisi delle patologie legate ai disturbi respiratori del sonno e dalle loro cause, sono state indicate le conseguenze a cui può portare questa grave patologia poco conosciuta e descritti i presidi medici cui poter ricorrere, si è passati poi a un contributo sulla nutrizione come elemento che può concorrere ad un sonno migliore.

Per la buona riuscita dell'evento la dott.ssa Rosaria Sommariva ci ha tenuto a ringraziare la Camera di Commercio di Lucca e il Desco nonché il suo collega dello studio medico dentistico Santa Apollonia di Porcari, l'odontoiatra Dott.Marco Simonetti. Ha ringraziato inoltre Nicola Rosi della condotta della Versilia di Slow Food e Leonardo Taddei dell'Associazione Italiana Sommelier delegazione di Lucca e ambasciatore dello champagne.