USL Toscana nord ovest, arrivano 16 nuovi dispositivi per le compressioni toraciche grazie alla donazione di FCRL

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:05

di giulia del chiaro

L’USL Toscana nord ovest si arricchisce di sedici dispositivi per effettuare compressioni toraciche, grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Gli strumenti saranno dati in dotazione ad ambulanze, auto mediche ed elicotteri in servizio sul territorio della provincia di Lucca e affiancheranno medici e operatori nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) in pazienti colpiti da arresto cardio-circolatorio.

La donazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre a Marcello Bertocchini e Lucia Corrieri Politi, rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione, Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Ferdinando Cellai, direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza, e Andrea Nicolini, direttore della Centrale Operativa 118 dell’alta Toscana. Erano presenti, inoltre, la direttrice della struttura semplice Emergenza territoriale 118 di Lucca, Maria Grazia Lencioni, e alcuni volontari delle associazioni di volontariato.

“Si tratta – ha spiegato Bertocchini – del più recente intervento della Fondazione in ambito sanitario che ha lo scopo di rispondere alle reali esigenze della Lucchesia. L’investimento – ha aggiunto – migliorerà la dotazione della centrale operativa 118 dell’alta Toscana, accrescendo il livello di sicurezza per cittadini ed operatori”.

Con l’investimento, del valore complessivo di poco meno di 200 mila euro, medici e operatori saranno affiancati da un “collega” affidabile che, nel delicato momento della rianimazione, potrà supportarli mettendo a disposizione “un paio di mani in più” e consentendogli di concentrarsi sul trattamento delle condizioni del paziente.

Un passo in avanti per l’azienda sanitaria lucchese che darà maggiori speranze ai trasportati: “questo strumento – ha spiegato, infatti, Nicolini – potrà essere utilizzato dagli operatori dopo un breve periodo di formazione e consentirà di ridurre al minimo le conseguenze dei danni cerebrali che possono verificarsi in casi dia arresto cardio-circolatorio”. Si tratta, infatti, di apparecchi molto semplici sia per il trasporto che per l’utilizzo: la macchina viene installata sul paziente in meno di 7 secondi e, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida internazionali, permette di aumentare la frequenza e la frazione delle compressioni. Nella pratica, in caso di interventi di rianimazione cardio-polmonare, effettuata sui mezzi di trasporto sanitario, il macchinario, una volta installato sul paziente, eroga compressioni di alta qualità. Questo, data la complessità e, talvolta, la pericolosità di una RCP manuale, accresce la sicurezza sia dei pazienti che dei soccorritori durante il trasferimento.

Lo strumento si adatta ai più comuni dispostivi per la movimentazione dei pazienti (tavole spinali, a cucchiaio e barelle), è dotato di connettività wireless, per trasmettere un report post-evento via mail, e di spie luminose e indicatori acustici che assistono l’operatore segnalando le ventilazioni e la modalità operativa.

Tutti i presenti, inoltre, hanno sottolineato come il sostegno alla rete sanitaria, formata dall’azienda sanitaria e dalle associazioni di volontariato, sia fondamentale: “investimenti in ambito medico, di questo tipo – ha ricordato Cellai – sono indispensabili per accrescere la ricchezza sociale del territorio. A questi si aggiunge il ruolo dei volontari, indispensabile per fornire ai cittadini servizi sempre più efficaci ed efficienti”.