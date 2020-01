Convegno sul reddito minimo il 10 gennaio alle 15

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 7 gennaio 2020, 12:55

Valmet e Fabio Perini stringono una partnership per un Ecosistema Industriale, per offrire soluzioni digitali complete in ambito Tissue, per la produzione e il converting

martedì, 7 gennaio 2020, 11:56

I lucchesi hanno preso 2 chilogrammi di peso dopo l'abbuffata delle feste per effetto del consumo di circa 15 mila-20 mila chilocalorie. E' quanto stima Coldiretti in occasione dell'Epifania che "tutte le feste si porta via" lasciando però a molti uno sgradito ricordo

martedì, 7 gennaio 2020, 11:56

Dal 13 al 18 gennaio, una settimana “aperta” al movimento ad Ego City Fit Lab: 2 lezioni gratuite a scelta per festeggiare i 4 anni di attività

domenica, 5 gennaio 2020, 12:51

Incredibile, ma vero. Il comune, venendo incontro alle richieste delle categorie, apre alla sosta gratuita nel centro storico, ma solo dalle 17 alle 20 e solamente dal 7 gennaio: dovessero godere troppo commercianti e visitatori!

sabato, 4 gennaio 2020, 14:06

La Uil Fpl di Lucca interviene sul caso del direttore di oculistica sanzionato dalla dirigenza sanitaria per il post su Facebook: "Un professionista che in 30 anni ha sempre mostrato fedeltà e alto senso del dovere nella sanità pubblica"

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:29

Quali sono le prospettive del sistema lavoro in Italia tra crisi di ogni tipo e un made in Italy oltraggiato eppure ancora principale chiave di ripartenza? Queste le tematiche del convegno di sabato 11 gennaio dalle 17 alle 19 nella sede di Conflavoro