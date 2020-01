Economia e lavoro



Cresce Gesam Gas & Luce: acquisito il 49 per cento delle quote di ASM Gas di Garbagnate Milanese

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:30

Con una importante operazione finanziaria e aziendale, la Gesam Gas & Luce di Lucca ha acquisito il 49% delle quote societarie della ASM Gas di Garbagnate Milanese.

La firma che ha sancito la conclusione della trattativa, che è stata gestita dai rispettivi vertici aziendali, è stata apposta il 15 gennaio scorso presso la sede di un importante studio notarile milanese.

Per Gesam Gas & Luce si tratta di un importante passo in avanti e rappresenta al meglio la volontà di crescita di una società, quella lucchese, che entra in diretta sinergia con l'azienda fornitrice di gas di Garbagnate Milanese, che serve undici mila famiglie ed ha un fatturato che negli ultimi cinque anni si è stabilmente assestato fra i 6 e i 9 milioni di euro.

Con questa operazione Gesam Gas & Luce allarga sensibilmente la sua dimensione territoriale : fino ad oggi essenzialmente rivolta alla Toscana e in particolare alla Lucchesia, si apre a nuovi mercati e si colloca con un alto profilo nella realtà imprenditoriale dell'energia anche in Lombardia.

Tutto questo senza perdere di vista quelli che sono, da sempre, i punti di forza di una strategia aziendale che cura con grande attenzione i propri clienti, che si rivolge al territorio con spirito di servizio, con la massima trasparenza e serietà, assicurando assistenza continua e disponibilità per le singole esigenze. Tutte caratteristiche che fanno di Gesam Gas & Luce un punto di riferimento nel sistema economico e sociale della sua area di influenza.

L'acquisizione di queste quote rappresenta il miglior segnale della vitalità di Gesam Gas & Luce e dimostra la voglia di espandere l'azienda, i suoi confini, i suoi servizi. Questo è il primo esempio di una conduzione societaria sempre più aperta alle opportunità, anche esterne e apparentemente non omogenee, per creare un gruppo che abbia tutti gli elementi per continuare il suo sviluppo. Del resto il portafoglio clienti in continua crescita e una reputazione e considerazione molto elevata sono dei riscontri decisivi della qualità della proposta commerciale aziendale e non solo.