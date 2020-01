Economia e lavoro



Il comune si svena: fino al 7 febbraio, dentro e fuori le Mura, parcheggi gratuiti dalle 17 alle 20 per attrarre persone in centro storico

domenica, 5 gennaio 2020, 12:51

Un mese di parcheggi gratuiti, a Lucca, dalle 17 alle 20, fino al 7 febbraio. L'amministrazione Tambellini dà il benvenuto a chi visita la città nel periodo invernale e a chi viene a fare acquisti in occasione dei saldi nei tanti negozi di uno dei più importanti Centri commerciali naturali della Toscana. Per il secondo anno consecutivo, infatti, entra in azione la misura 'strutturale' inserita a dicembre 2019 nella delibera di giunta riguardante la sosta a pagamento, indirizzata a valorizzare e razionalizzare i parcheggi meno utilizzati e incentivare la presenza di visitatori nella bassa stagione e in particolare nel periodo dei saldi.

Da martedì 7 gennaio fino a venerdì 7 febbraio 2020 tutti gli stalli a pagamento, dentro e fuori le Mura, saranno gratuiti nell'arco orario che va dalle ore 17 alle 20.