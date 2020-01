Economia e lavoro



Al “Marconi” di Viareggio uno studente andrà a scuola e a lavorare

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:51

Dopo la recente classifica di Eduscopio, realizzata dalla Fondazione Agnelli, che conferma l'istituto al primo posto come istituto professionale e dei servizi della Provincia di Lucca. E' stato raggiunto un altro importante traguardo, per la prima volta è stato applicato in via sperimentale un contratto di apprendistato 2.0, che permette di andare a scuola e a lavorare contemporaneamente. Ad essere interessato da questo esperimento, è il nostro alunno Luigi Carmassi che frequenta l'ultimo anno di cucina che lavorerà alla "Locanda La Vigna" di Lucca.

Questa forma contrattuale si chiama "Apprendistato duale per il diploma di istruzione secondaria" disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2015 – cucito su misura per questo tipo di esperienza formativa e insieme di lavoro e per essere applicabile, la legge è già stata recepita dalle norme a livello regionale, grazie all'Anpal Toscana (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) che cura appunto l'inserimento nel mondo del lavoro).

Si tratta di una sperimentazione, ma dopo qualche perplessità, per la frequenza scolastica, si è compreso che puntando su alcuni alunni eccellenti è possibile farlo, per questo motivo la scuola aprirà a queste forme di alternanza solo a ragazzi e meritevoli e con aziende considerate eccellenze del territorio.

Tutto questo è stato possibile grazie al dirigente scolastico Lorenzo Isoppo, al titolare del Pesce Briaco Andrea Maggi, alla professoressa Antonella Pattavina e all'alunno Luigi Carmassi.

Ultimi Open Day:

- Domenica 19 gennaio dalle 16.00 alle 18.30 presso Il Circolo "Il Fienile" in Via del Pastore 1 a Viareggio

- Sabato 11 e sabato 25 gennaio dalle 16.00 alle 18.30 presso la Nostra sede di Seravezza in Via XXIV Maggio n°23