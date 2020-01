Club alcologici: da tutta la Toscana al Piaggione per l’incontro su “servizio in funzione della salute” - la giornata è stata organizzata dall’ARCAT regionale

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:22

Scelte, sogni, aspettative e come presentarsi sul mercato del lavoro. Con il progetto LU.ME. due classi dell'ITIS a lezione di CVIniziato lunedì 27 gennaio 2020 all'ITIS il progetto "Intesa-Start"

sabato, 25 gennaio 2020, 13:42

Oggi nell’ambito dei lavori del meeting “La ricerca infermieristica per la promozione del benessere della persona” che si è svolto nella sala Piera Sesti dell’ospedale “San Luca” di Lucca, una giovane infermiera ha ricevuto il premio “Infermieri Oltre” per la migliore tesi infermieristica 2019

sabato, 25 gennaio 2020, 12:30

Prestigiosa vetrina in Medio Oriente per Cisa Production. L’azienda lucchese, che fa parte di Faper Group ed occupa una posizione di leadership nel mondo dell’innovazione tecnologica e digitale per la sterilizzazione ospedaliera, sarà infatti presente con un proprio stand ad Arab Health 2020

sabato, 25 gennaio 2020, 10:36

Il segretario provinciale Ugl/Fna provincia di Lucca e coordinatore Ugl/Fna Toscana Nord esprime preoccupazione per il Tpl

venerdì, 24 gennaio 2020, 20:42

Se il tempismo è la chiave del successo, allora la famiglia Serafini, ha l’orologio puntato sull’orario giusto. La storica concessionaria di automobili Lucar di Lucca, con ottobre 2019 ha infatti lasciato definitivamente la rappresentanza dei brand BMW e MINI

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:20

Moba Eurotubi conferma la chiusura positiva della trattativa di acquisizione, a far data dal 24 gennaio 2020, dell'azienda Tubicom con sede a Lucca