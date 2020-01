Oltre 70 le aziende che hanno aderito al Salone dell'edilizia

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 14 gennaio 2020, 12:20

Con la stazione dell'Acqua di viale Giusti risparmiati in tre anni 3 milioni e 100 mila bottiglie di plastica. I nuovi fontanelli saranno collocati a Ponte a Moriano, Pontetetto, Santa Maria a Colle e San Filippo

martedì, 14 gennaio 2020, 11:39

Il Comune di Lucca ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco aperto di mediatori familiari con lo scopo di offrire uno strumento di supporto a persone che, come coppia o genitori, si trovano ad affrontare un evento separativo

lunedì, 13 gennaio 2020, 18:38

Nuovo intervento del Consorzio sugli spalti delle Mura di Lucca: fino a quando il meccanismo automatico non sarà completamente ripristinato, la paratia resterà aperta e sarà monitorata visivamente, in maniera costante, da tecnici ed operai dell’Ente

lunedì, 13 gennaio 2020, 16:07

La cerimonia, prevista per le ore 11 di giovedì 16 Gennaio 2020 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Pisa, vedrà la presenza del Dottor Marco Rossi, Chief Marketing Officer IRSAP SpA con una Lectio Magistralis su “L’evoluzione della comunicazione in un contesto globalizzato”

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:21

TEDxLucca come ogni TEDx, è organizzazione senza scopo di lucro, per cui tutto il team che hanno creato è composto da volontari straordinari che sono coinvolti in questa missione speciale: divulgare idee uniche di valore

sabato, 11 gennaio 2020, 12:46

Infondata la notizia, riportata da alcuni organi di stampa, secondo cui da quest'anno non sarebbe più possibile effettuare il pagamento della tassa automobilistica nelle delegazioni dell'Automobile Club