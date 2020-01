Economia e lavoro



Petrucci (Cisl): "Il 2020 si apre con nuove e molte opportunità di lavoro nella nostra provincia"

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:10

Il 2020 si apre con nuove e molte opportunità di lavoro nella nostra provincia e non solo, a brevissima scadenza, come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica di Pistoia Lucca Massa Carrara:

"Tra Regione Toscana con 89 posti, Comune di Pistoia con 26 posti, Provincia di Lucca, senza dimenticare che i Comuni di Pietrasanta e Camaiore ( Lucca) si accingono a bandire nuovamente concorsi di Categoria C complessivamente per una venticinquina di posti, in totale quindi circa 150/160 posti saranno messi a concorso, in più si rinnoveranno le graduatorie da cui gli enti potranno continuare ad attingere". Punto essenziale: per molti di questi posti, come titolo di studio sarà sufficiente il diploma. "Ogni Ente introdurrà i criteri selettivi specifici ma il diploma di scuola superiore è uno dei requisiti sufficienti almeno per il 50% dei posti". Avere una buona base di preparazione è fondamentale. Per questo Cisl Fp lancia il corso di preparazione al concorso. Il corso si terrà nella sede Cisl di Lucca, viale Puccini 1780, S.Anna e sarà tenuto dal docenti dell' Anci (Associazione nazionale Comuni d'Italia). Obiettivo è percorrere secondo uno sviluppo logico consequenziale il tracciato di preparazione con dispense, schemi, normative e simulazioni di prova d'esame. Il corso inizierà a Febbraio con 13 sedute ore ciascuna, dalle 20 alle 23, per un totale di 34 ore.

Per informazioni rivolgersi a Luca Del Frate 340/4259131- Massimo Petrucci 333/4982993