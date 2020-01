Economia e lavoro



Ultimi giorni per iscriversi al bando "Premiazione Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico"

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:49

di francesca sargenti

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al bando Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico, indetto annualmente dalla Camera di Commercio di Lucca che premia lavoratori dipendenti nel settore privato, imprenditori, amministratori e imprese riconoscendo il proprio impegno lavorativo a sostegno dell'economia del territorio.

La Camera di commercio di Lucca prevede di assegnare fino 50 premi (medaglia ed attestato) coloro che avranno inviato la domanda di partecipazione e risulteranno avere i requisiti richiesti dal bando stesso.

Possono presentare la propria candidatura:

· lavoratori dipendenti presso una o più imprese (massimo tre) o loro associazioni da almeno 35 anni, in attività o collocati in pensione nel corso degli ultimi due anni.

· imprenditori, amministratori e imprese di qualsiasi natura giuridica con almeno 30 anni di ininterrotta attività;

· imprese che negli ultimi 5 anni si siano particolarmente contraddistinte nel campo dell'internazionalizzazione, per l'incremento dell'occupazione, per la tutela dell'ambiente e per l'adozione di iniziative di Corporate Social Responsability;

· imprese "storiche" con almeno 60 anni di ininterrotta attività del titolare e/o dei suoi eredi.

Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione al bando è scaricabile dal sito web della Camera di Commercio www.lu.camcom.it.

Le domande devono pervenire entro il 15 gennaio 2020.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Segreteria: Tel. 0583 976 655 / 413 – segreteria.generale@lu.camcom.it