A.Celli Nonwovens a sostegno dell’emergenza sanitaria cinese

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:06

A.Celli Nonwovens a sostegno dell’emergenza sanitaria cinese. Durante il periodo di prevenzione e controllo dell'epidemia di Coronavirus, si è impennata la richiesta di dispositivi protettivi, come mascherine, indumenti e altri materiali schermanti. Per questo motivo, le imprese cinesi coinvolte nella produzione di tessuto non tessuto stanno facendo un ottimo lavoro nella fabbricazione di materiali per la prevenzione delle epidemie, supportando la domanda a piena potenza. Nel servizio lanciato ieri da CCTV, la principale emittente televisiva pubblica cinese, è emerso che la tecnologia A.Celli Nonwovens è in prima linea in questa emergenza. Basta dare un occhiata al reportage di CCTV per scoprire che gli avvolgitori, le ribobinatrici e i sistemi di imballaggio a marchio A.Celli sono sotto i riflettori dell'intero sistema di produzione cinese per quanto riguarda l’industria dei non tessuti.