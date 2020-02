Economia e lavoro



Calzature: andamento imprese di Lucca coerente con dato nazionale

sabato, 15 febbraio 2020, 11:04

Prima importante fiera di settore dell'anno per i calzaturifici; le aziende socie di Confindustria Toscana Nord partecipano in massa al Micam, consapevoli che ogni previsione è al momento più difficile del solito a farsi.

L'andamento relativo alle imprese di Lucca e Pistoia è tutto sommato coerente con il dato nazionale.

Non si registra infatti per adesso alcuna ripresa dei consumi interni, mentre il settore nel suo complesso (al netto di alcuni distinguo che determinano posizionamenti diversi sui mercati) sta cercando di capire quanto sarà condizionato da tensioni geopolitiche – crisi in Libia ed escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran - dal permanere del rischio di venti protezionistici provenienti da oltreoceano sull'Unione Europea (oltre che sulla Cina ) dal possibile effetto della Brexit, arrivata alla sua fase finale.

C'è poi la grande incognita per le conseguenze del coronavirus, che tuttavia potrebbe determinare una riduzione delle importazioni dalla Cina e quindi, come bilanciamento, un maggior acquisto di prodotti anche italiani. I giorni di esposizione daranno le prime indicazioni in merito.

Quello che è certo è che la Fiera mostra anche quest'anno numeri importanti (1205 espositori, di cui 628 italiani e 577 stranieri che presenteranno in anteprima le collezioni A/I 2020-2021) e si propone come edizione piena di novità; con una particolare attenzione ai contenuti di innovazione, tendenze e sostenibilità, senza perdere di vista i nuovi creativi.

Associati Confindustria Toscana Nord partecipanti al MICAM

181 - Chiesina Uzzanese (PT)

Aldo's-Hundred - Pieve a Nievole (PT)Daniele Lepori - Ponte Buggianese (PT) Del Carlo - Porcari (LU)El Vaquero - Monsummano Terme (PT);

Gam srl - Monsummano Terme (PT) Indios Shoes srl - Ponte Buggianese (PT)L'Artigiana Viareggina - Capezzano Pianore (LU)Lelli Kelly - Capannori (LU)Lottini srl - Ponte a Moriano (LU)

Luca Grossi srl - Pieve a Nievole (PT); Lussy - Pieve a Nievole (PT)Madaf Calzaturificio - Larciano (PT); Montemario - Monsummano Terme (PT)

Navayos srl - Monsummano Terme (PT)

Peveradamoda srl - Segromigno in Monte, Capannori (LU); Rapisardi - Pistoia (PT);Stokton srl - Pieve a Nievole (PT); Sturlini - Monsummano Terme (PT) ;

The Flexx - Pistoia (PT)