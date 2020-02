Economia e lavoro



Casting per ballerini di tango per spettacolo teatrale

mercoledì, 5 febbraio 2020, 11:46

AAA cercasi ballerini di tango per una performance teatrale. Sabato 8 febbraio alle 21 a Villa Rossi di Lucca ci sarà il casting per il nuovo spettacolo firmato dall'autore e regista Stefano Silvestri che andrà in scena a novembre 2020.

L'appuntamento è aperto a tutte le tanguere e i tangueri di ogni livello, organizzato dai "Teatri dell'Invasione" insieme a Tangostudio dei maestri Debora Giusti e Simone Matteoli e Tango Querido. È un'esperienza particolare e diversa, ma che può rivelarsi fondamentale nell'acquisire capacità attoriali da riutilizzare nella danza. Un'occasione per chi ama il ballo, prendendo parte anche a un seminario dove il danzatore scoprirà l'importanza della presenza scenica, mimica, del linguaggio non verbale e molti altri strumenti che solitamente ogni attore usa, ma che sono fondamentali anche in un ballo espressivo come il tango. Le selezioni si baseranno non solo su aspetti tecnici della danza, ma anche sulla espressività del partecipante che nello spettacolo dovrà interpretare un ruolo.

Per partecipare ai casting, www.stefanosilvestriregista.com/tango, Debora Giusti 391.7622593,

tangostudiopistoia@gmail.com



Il casting successivo e conclusivo sarà il 9 febbraio alle 17 al Circolo Arci Candeglia di Pistoia (Carota e Molina 64).

La trama:

Lo spettacolo scritto da Silvestri è un affresco ironico e romantico sul popolo delle milonghe. I personaggi della piece di giorno sono anime come tante: commercialisti, meccanici, parrucchieri, bancarie, maestre d'asilo. Ma la notte si trasformano in appassionati tangueri.

Un circolo fatiscente, luci soffuse, una pista sgombra, tavoli attrezzati con sedie e caramelle, un musicalizador finto argentino, un buffet. I tangheri arrivano alla spicciolata, pagano, ma non tutti: i maestri (anche quelli finti) sono esenti.La milonga detta le regole. La musica sussurra ai ballerini gli abbracci della tanda, i ventagli sventolano nervosamente nelle mani delle sfortunate che nessuno invita, la mirada muta degli uomini viene infranta da frasi blasfeme: "Balli?". Le tanguere chiudono gli occhi e si donano ai prescelti, mentre in un angolo un autore-intruso che non balla nemmeno il tango annusa questo "profumo" nuovo che inonda le narici, profumo di ciò che non si riesce a capire, profumo di tango.

Stefano Silvestri

Attore, autore, regista, insegnante, Silvestri ha iniziato la sua carriera artistica come danzatore in varie compagnie per poi specializzarsi nella recitazione. Ha lavorato con grandi attori e come attore e autore ha collaborato con programmi televisivi di successo come Le Iene e Carabinieri per Mediaset, Gran Premio, L'una italiana e Valzer e Mambo per la Rai, solo per citarne alcuni. Ha scritto e diretto pezzi per attori che hanno partecipato a Italia's Got Talent. In teatro ha recitato, tra gli altri, con Ugo Chiti e Gianfranco Pedullà. Ha interpretato vari ruoli per il cinema, ha scritto musical, pezzi per attori comici come Andrea Muzzi, Andrea Cambi, Cristiano Militello, è stato regista e direttore artistico per eventi e teatri, speaker, attore e autore per pubblicità. È direttore artistico della scuola di recitazione "I Teatri dell'Invasione", collabora con scuole e tiene corsi di prosa, teatro comico, musical e seminari di recitazione rivolto a danzatori. Ha recentemente scritto e diretto "Lo stormo stonato", spettacolo teatrale comico con protagonista il coro gospel "The Pilgrims".