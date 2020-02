Economia e lavoro



Consigli sul trading di CFD basati su principi di investimento responsabile

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:22

I contratti per differenza (CFD, dall'inglese contracts for difference) sono contratti finanziari che pagano la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura secondo l'accordo. Sono molto popolari nei mercati di forex, azioni, materie prime e crypto, visto che permettono agli investitori di provare a prevedere i movimenti di prezzo di questi strumenti sul breve termine senza possedere l'asset sottostante.

Visto che i CFD consentono di fare trading sul margine, i profitti possono essere relativamente alti – ma lo stesso vale per le perdite. Mentre su internet si possono trovare molti trucchi e consigli, abbiamo deciso di concentrarci in questo articolo sui consigli che sono basati sui principi di investimento responsabile. Questo articolo vi darà 6 trucchi e consigli che ogni trader deve conoscere prima di fare il suo primo scambio.

Usa un broker dalla solida reputazione e dotato di licenza

La crescita del trading di CFD ha avuto come risultato la comparsa di moltissimi nuovi broker, alcuni più affidabili di altri. Trovare un broker dotato di licenza, che agisce nel rispetto della legge e che è supervisionato da un corpo di regolamentazione affidabile, è di vitale importanza per la sicurezza dei tuoi investimenti.

I broker dotati di licenza sono nell'elenco di un'agenzia di regolamentazione, e questa informazione può essere trovata sui loro siti web. I numeri di controllo dovrebbero essere facilmente controllabili sul sito dell'agenzia, e dovresti essere in grado di ottenere le informazioni e la storia del broker.

Prendi ad esempio il broker online di CFD e la piattaforma di trading capex.com. CAPEX ha una licenza emessa da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) ed è regolata da diversi altri organismi di regolamentazione, inclusa la FCA (Financial Conduct Authority) e la FSCA (Financial Sector Conduct Authority).

In questo modo puoi essere certo che la piattaforma di trading online di CFD capex.com è soggetta a regole stringenti per quanto riguarda la sua condotta e la sicurezza dei fondi e dei dati personali dei suoi clienti.

Comincia con un account demo

Molti broker hanno degli account demo disponibili per gli utenti, così che possano mettere alla prova la piattaforma di trading e abituarsi ad essa prima di usare i loro soldi per fare scambi.

Che la piattaforma sia la popolarissima Metatrader, o una piattaforma proprietaria su base personalizzata, è sempre meglio comprendere le sue funzionalità, i tipi di ordini e altri strumenti per la formazione di grafici e ricerche.

Gli account demo offrono questa possibilità, e inoltre danno ai nuovi utenti un'idea di come funziona il leverage.

Fai le tue ricerche

Ci sono due tipi principali di tecniche di analisi che i trader usano abitualmente:

L'analisi tecnica, che osserva i movimenti di mercato sia attuali che nel passato usando grafici, strumenti di analisi e indicatori.

L'analisi fondamentale, che osserva i fattori macroeconomici che impattano i mercati finanziari. Tra gli esempi di fattori presi in esame dall'analisi fondamentale ci sono gli incontri delle banche centrali, le decisioni e gli annunci sui tassi di interesse (specialmente quelli della Bank of England, della FED statunitense e della Banca Centrale Europea), gli eventi politici (come le elezioni), gli accordi commerciali e altri eventi che influenzano l'economia nel suo complesso.

Gli indicatori tecnici usati in combinazione con l'analisi fondamentale possono aiutare a dare forma a una strategia di trading a 360°.

Formula una strategia di trading

Prima di aprire uno scambio, accertati di avere approntato una strategia di trading. Nel caso dei CFD, è importante chiarire in anticipo qual è la tua tolleranza al rischio e stabilire regole di uscita basate su possibili scenari. È anche importante aderire alla tua strategia e non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento.

Ci saranno sempre nuove opportunità di trading, ma se non scambi responsabilmente potresti non avere più fondi disponibili per approfittare di queste opportunità. Seguire una strategia di trading responsabile è una delle cose più importanti che i trader esperti fanno per preservare i loro fondi.

Usa ordini ferma-perdite e prendi profitti

Gli ordini ferma-perdite e prendi profitti sono istruzioni per uscire automaticamente da uno scambio a un certo livello di prezzo.

Non tutti possono monitorare i loro investimenti continuamente. Un ordine ferma-perdite assicura che, in caso di grossi cambiamenti di prezzo, potrai uscire dallo scambio per prevenire perdite ulteriori. L'ordine prendi profitti assicura di uscire automaticamente da uno scambio quando si raggiunge un certo obiettivo di profitto.

Usare ordini ferma-perdite e prendi profitti è una delle strategie più importanti che i trader usano ed è parte di una strategia generale per massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite.

Usa il leverage con prudenza

Il rapporto di leverage è la quantità di fondi di un trader utilizzati in uno scambio in confronto con la quantità di credito offerta da un broker. Molti trader usano il leverage per amplificare il loro volume di trading e i potenziali guadagni.

Mentre i profitti possono effettivamente essere maggiori usando il leverage, questo discorso vale anche per le perdite. Un modo per usare saggiamente il leverage è quello di allinearsi si un ammontare di leverage in linea con il rischio che sei disposto a prenderti. L'uso del leverage richiede un approccio responsabile, e dovrebbe essere utilizzato solo quando i fondi possono essere ripagati.

Il trading di CFD è considerato relativamente rischioso, e l'uso del leverage amplifica ulteriormente quel rischio. Imparare e rivedere periodicamente i consigli presenti in questo articolo può servire come reminder, e fare da base per tutti i trader che operano nel mercato del CFD.