Contributi dalla Fondazione Bml: aperto il bando online fino al 16 marzo

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:15

L'appello della Uil Fpl per Lucca e Versilia: "Piano integrativo di ulteriore personale pronto a entrare subito in servizio"

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:22

I contratti per differenza (CFD, dall'inglese contracts for difference) sono contratti finanziari che pagano la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura secondo l'accordo. Sono molto popolari nei mercati di forex, azioni, materie prime e crypto

sabato, 22 febbraio 2020, 13:16

Tre giorni di intenso confronto sulla moderna scienza del cuore e sullo stato di avanzamento della ricerca cardiovascolare: un nuovo successo dall'alto valore culturale per la quattordicesima edizione di CardioLucca, che ha fatto registrare 1000 specialisti iscritti provenienti da ogni regione d'Italia e ben 120 relatori

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:59

E’ Leonetto Pierotti, presidente Anva Lucca, ad intervenire sul botta e risposta tra opposizione e amministrazione comunale sulla situazione del mercato bisettimanale

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:37

A Lucca una nuova esperienza abitativa per 18 persone con sindrome di Down. Il progetto dell’Associazione Down Lucca può contare sul sostegno della Fondazione per la Coesione Sociale

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:58

Nell'ambito del progetto regionale ICS (Impresa Cooperativa Simulata) promosso da Confcooperative Toscana e dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, anche la provincia di Lucca si è resa protagonista grazie alla partecipazione della scuola secondaria di primo grado "C. Massei" di Mutigliano dell'Istituto Comprensivo Lucca 4