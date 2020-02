Coronavirus, prevista l’entrata in servizio di 100 infermieri in più

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:16

Coronavirus, i sindaci della Piana di Lucca: “Vogliamo tranquillizzare i cittadini, seguiamo con attenzione la situazione, non c’è motivo di allarmismo ingiustificato”

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:39

Indignazione dell’ordine dei medici per le minacce della Regione di revoca della convenzione per i medici di medicina generale e per pediatri: “Le respingiamo con sdegno! Atteggiamento ingrato”

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:12

Coronavirus, i consigli operativi per le aziende e i timori per gli eccessi di allarmismo: Confindustria Toscana Nord ha attivato un "Help desk" e promuove il questionario di Confindustria

mercoledì, 26 febbraio 2020, 18:51

L’emergenza Coronavirus, al di là del fatto che rappresenta un importante problema di salute pubblica visto l’alto livello di contagiosità per le persone, può comportare, non solo nei territori dove sono presenti dei focolai dell’epidemia, ma per tutta l’Italia, gravi ripercussioni sull’intero sistema produttivo nazionale

martedì, 25 febbraio 2020, 18:47

“Il Coronavirus, come prevedibile, è arrivato anche in Toscana. Il fenomeno ormai è praticamente nazionale. La tutela della salute, in questa fase di emergenza, deve avere priorità assoluta. Ma guai a sottovalutare le conseguenze devastanti che questa crisi sta avendo sull’economia locale"

lunedì, 24 febbraio 2020, 14:43

Richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca: aperto il bando. Sono aperte le richieste di contributi per iniziative e progetti da realizzare nell'anno 2020 e, per le scuole, nell'anno scolastico 2020/21