L'Agenzia Spazio Casa ricerca per ampliamento dell'organico un agente immobiliare

domenica, 2 febbraio 2020, 14:37

L'Agenzia Spazio Casa ricerca per ampliamento dell'organico un agente immobiliare. La figura ricercata deve avere ottime capacità a relazionarsi con il pubblico, buone capacita organizzative, voglia di lavorare all'interno di un team, requisiti previsti per legge per esercitare come agente immobiliare.

Per informazioni contattare Valentina Chiari allo 0583.53097 oppure inviare curriculum all'indirizzo vchiari@spaziocasalucca.it

Agenzia Spazio Casa, via Cavalletti n. 378 località S. Anna

www.spaziocasalucca.com

