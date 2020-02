Economia e lavoro



Troppe tessere ancora da ritirare: slitta al 9 marzo l'entrata in funzione di Garby

lunedì, 17 febbraio 2020, 16:05

Scade sabato 29 febbraio il termine ultimo per ritirare le nuove tessere di Sistema Ambiente, indispensabili per aprire sia le nuove isole ecologiche fuori terra, denominate Garby, sia le isole interrate già esistenti. Oltre a quella data, infatti, Sistema Ambiente provvederà a spedire direttamente a casa dei cittadini la tessera, addebitando il costo dell'invio nella prossima bolletta utile. Ad oggi, su 7000 utenze domestiche e non domestiche assimilate (studi e uffici) presenti in centro storico, solo in 2700 sono andati a ritirare la tessera. Più della metà delle persone, quindi, attualmente non dispone della smart card necessaria per conferire in modo corretto i rifiuti dentro le mura urbane.

Proprio per questo motivo, l'azienda di igiene e pulizia ambientale ha deciso di posticipare la data di avvio al 9 marzo, così da permettere a tutti i cittadini di essere in possesso della nuova tessera.

"È una scelta obbligata - commenta la dirigente tecnica, Caterina Susini -. Non possiamo rischiare di attivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti in centro storico con molte utenze ancora sprovviste della tessera: per questo motivo invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la smart card informatizzata, entro il 29 febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione aperti sei giorni a settimana. Dopo quella data procederemo noi con la spedizione postale: ecco perché abbiamo preferito posticipare l'entrata in funzione di Garby di due settimane. In questo modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l'invio domiciliare, tutti avranno la tessera e potranno utilizzarla per aprire le isole fuori terra e quelle interrate. Le operazioni di installazione dei Garby prenderanno il via nelle prossime settimane".

Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.