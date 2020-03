Economia e lavoro



Altopascio, riapre e si rinnova Torello Abbigliamento: "Segnale positivo in un territorio che ha voglia di investire"

lunedì, 2 marzo 2020, 14:47

E’ stata una giornata di festa quella di domenica per il mondo del commercio ad Altopascio con la riapertura dello storico negozio Torello Abbigliamento nella sua nuova e moderna versione. Fra le persone che vi hanno partecipato c’è stata anche la nuova presidente del locale Centro commerciale naturale Federica Benedetti Stefanini: “In una fase storica per tanti aspetti difficile – commenta la neo presidente del Ccn -, giornate come questa lanciano un segnale diverso. Un segnale di speranza, di volontà di guardare avanti e di fiducia nel futuro. E’ proprio questo lo spirito che ha portato la sottoscritta e diversi colleghi a dare vita al nuovo Ccn: Altopascio crede fortemente in se stessa e nel suo tessuto commerciale. La riapertura di Torello Abbigliamento segue peraltro di qualche settimana quella della Gelateria Franca, che a sua volta ha rinnovato i propri locali”. “Il nostro – prosegue Benedetti Stefanini – è un territorio attivo, con imprenditori che hanno ancora voglia di investire. A tutti loro va il nostro plauso, convinti del fatto che questo clima e l’unità di intenti porteranno ricadute positive per l’economia di Altopascio e la sua immagine”.