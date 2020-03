Economia e lavoro



Attivazione di un servizio di triage telefonico e donazione di strumentazioni per l’età pediatrica all’Ospedale San Luca

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:09

di francesca sargenti

L’Alice Benvenuti onlus non si ferma e in questo momento di emergenza sanitaria legata al Covid-19, grazie alla disponibilità del proprio socio dott. Antonio Cambi, ha attivato un servizio telefonico per fornire consulenza e/o consigli per dare supporto ai medici di famiglia e a quelli del servizio sanitario.

In questo momento di grande diffusione del virus COVID-19 la richiesta di assistenza medica è di gran lunga superiore alla media e la mancanza di informazione capillare, oltre quella generale che Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile danno, può complicare e ritardare la risoluzione di qualche quadro minaccioso.

Vi sono casi di persone che si ritengono o sono ritenute sane, che potrebbero essere portatori; vi sono persone positive al tampone che convivono con persone a rischio in ambito familiare, o di fabbrica o di vicinato; ci sono anziani che sono tenuti in quarantena a domicilio; ci sono persone con altre patologie che potrebbero complicare il quadro generale di ogni singolo.

Ed è così che il dott. Cambi, vista la sua collaborazione attiva con la Alice Benvenuti Onlus e memore del supporto telefonico prestato per 13 anni nel servizio di Guardia Medica, si è fatto promotore di questa iniziativa dell’associazione mettendo a disposizione un recapito telefonico per dare consulenza e/o consigli.

L’associazione in questi giorni è molto orgogliosa di aver donato il monitor multifunzione - Monitor G30E all’Ospedale San Luca di Lucca, ed averlo potuto consegnare nelle mani della dott.ssa Angelina Vaccaro, Responsabile del reparto di pediatria. Una strumentazione utile per monitorare e rilevare i parametri dei ricoverati in pediatri, essendo dotato di rilevatori adattati all’età pediatrica: un saturimetro applicabile al dito, un elettrocardiografo a tre tracce, un misuratore della pressione in automatico con bracciale di dimensioni pediatriche. Il monitor è, altresì, dotato di allarmi programmabili e collegabile ad una stampante.

Un primo passo verso un incremento delle opportunità ma anche un’apripista per dotare di una strumentazione adatta all’età pediatrica, infatti generalmente questi apparecchi sono stati in maggior parte prodotti per adulti, essendo utilizzati in terapie.

L’Alice Benvenuti onlus in questi giorni di emergenza sanitaria per il Coronavirus ha, inoltre donato 600 mascherine e gel igienizzanti a due case accoglienza di Firenze, che ospitano famiglie del Meyer, Casa Santa Matilde e Casa Ronald.







Triage telefonico: dott. Antonio Cambi – tel 0587 686054. Il servizio è dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 22.00.