Camera di Commercio: sportelli delle sedi di Lucca e Viareggio chiusi al pubblico fino al 3 aprile

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:30

In un momento di emergenza sanitaria come l'attuale, il presidente di Fonte Ilaria spa di Monsagrati Agostino Biella, il direttore generale Antonio Biella, l'amministratore delegato Marco Gaddini, il direttore di stabilimento Giuliano Nelli e tutto il consiglio di amministrazione hanno voluto rivolgere un pensiero particolare ai propri dipendenti protagonisti di...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:20

Una meglio dell'altra è proprio il caso di dire per le quattro giornaliste dell'azienda di Marcello Petrozziello Clip Comunicare: Sara Berchiolli, Nadia Davini, Giulia Del Chiaro e Barbara Ghiselli

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:04

La Cna di Lucca informa che le imprese di lavanderia e pulitura di articoli tessili, lavanderie industriali e tintorie possono continuare la loro attività sulla base del decreto del 22 marzo scorso

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:14

Come conoscere i Codici Ateco della propria impresa. Indicazioni per svolgere le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:09

L’Alice Benvenuti onlus non si ferma e in questo momento di emergenza sanitaria legata al Covid-19, grazie alla disponibilità del proprio socio dott. Antonio Cambi, ha attivato un servizio telefonico per fornire consulenza e/o consigli per dare supporto ai medici di famiglia e a quelli del servizio sanitario

martedì, 24 marzo 2020, 13:49

Nel corso del 2019 le vendite all'estero hanno subito un rallentamento pari al 5,2 % pur superando la soglia dei 4 miliardi di euro (4.070 milioni) raggiunta la prima volta nel 2018