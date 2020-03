Economia e lavoro



Coronavirus, Fonte Ilaria ringrazia le maestranze per il grande sforzo di mantenere viva la produzione

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:30

In un momento di emergenza sanitaria come l'attuale, il presidente di Fonte Ilaria spa di Monsagrati Agostino Biella, il direttore generale Antonio Biella, l'amministratore delegato Marco Gaddini, il direttore di stabilimento Giuliano Nelli e tutto il consiglio di amministrazione hanno voluto rivolgere un pensiero particolare ai propri dipendenti protagonisti di questa importante sfida:

FONTE ILARIA S.p.A. è un'azienda di imbottigliamento di acqua minerale e bevande con sede nel Comune di Pescaglia in Fraz. Monsagrati facente parte del Gruppo Montecristo assieme a Fonti S.Bernardo (CN) e Fonti di Posina (VI) In questo momento particolare, questa azienda rientra nell'ambito delle società incluse nella categoria essenziale, quindi FONTE ILARIA S.p.A. è operativa e orgogliosamente attiva nel far fronte alle richieste di forniture di beni di prima necessità nel rispetto delle regole igieniche implementate per evitare l'infezione da coronavirus. Vogliamo ringraziare tutte le nostre maestranze per il grande sforzo di mantenere viva la produzione, sappiamo tutti che la situazione è difficile ma uniti ce la faremo. Forza, coraggio e di nuovo un sentito ringraziamento.