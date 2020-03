Economia e lavoro



Coronavirus, in centro storico musica ed emozioni dalle finestre

domenica, 15 marzo 2020, 15:18

Anche Lucca suona per l’Italia. In questi giorni molto difficili, in cui tutti ci sentiamo più soli, una speranza ce l’abbiamo, una promessa da fare a noi stessi: finito tutto, dobbiamo dare il giusto peso alle cose e valorizzare solo quelle davvero importanti.

E la Lucca viva, quella che non si chiude in sé stessa, la Lucca che ci crede comincia subito, alle 18 di questa sera. Il centro storico sarà avvolto dalla musica, con una sola canzone, pochi minuti che cercheranno didare speranza e amore a tutti.

Una bella iniziativa, a sostegno di tutti, ma in particolare di medici, infermieri e personale sanitario, arriva dal deus ex machina del Lucca Summer Festival, Amandla Productions Srl di David Lapini e da Conflavoro Pmi, associazione cui aderisce l’azienda.

"Il settore animazione ed eventi - afferma Capobianco di Conflavoro Pmi - è totalmente fermo, ma le nostre aziende associate vogliono continuare a fare quello che sanno fare davvero bene, in questo caso continuare a far sognare tutti noi attraverso la musica dei loro impianti".

L’appuntamento è per oggi alle 18 in punto, non resta che aprire le finestre, emozionarci ed essere tutti uniti sotto un cielo italiano.

Non sarà semplice, ma le regole del gioco possiamo cambiarle davvero. #luccanonsiferma, uniti si vince!