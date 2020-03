Economia e lavoro



Coronavirus, l'agenzia Spazio Casa riceve solo per appuntamento

lunedì, 9 marzo 2020, 14:25

L'agenzia Spazio Casa informa i clienti chea causa dell'emergenza sanitaria in corso, per i prossimi giorni, l'ufficio rimane aperto solo su appuntamento. Facciamo la nostra parte per tutelare la nostra e la vostra salute in ottemperanza alle direttive del nostro Governo.

Siamo sempre attivi e a vostra disposizione ai seguenti numeri:

Valentina 347.1255528

Linda 331.6446391

Andrea 333.4855843

Lisa 320.7611331

Grazie

Dott. Geom. Chiari Valentina Agenzia Spazio Casa Via Cavalletti n. 378 loc. S. Anna 55100 Lucca (LU) Tel 0583.53097 www.spaziocasalucca.com