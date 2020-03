Covid-19: nuove misure restrittive

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 23 marzo 2020, 13:30

La Croce Verde P.A. Lucca non si ferma, ma anzi rilancia: da oggi infatti l’associazione è attiva anche nel servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio, coordinato dal Comune di Lucca

lunedì, 23 marzo 2020, 13:17

Nuove sfide, nuove risposte, anche in ambito formativo. Jam Academy Lucca prosegue con lezioni a distanza e presenta il prossimo Bachelor of Arts in Production con l'open day virtuale

lunedì, 23 marzo 2020, 09:28

Che il mese di Marzo, il cui nome deriva da Marte il Dio della Guerra, sia da sempre uno spartiacque per la storia dell’umanità è un fatto noto da tempo, o per lo meno lo è in alcuni circuiti

domenica, 22 marzo 2020, 15:08

La decisione del Governo di chiudere tutte le attività produttive cosiddette non essenziali non trova l'approvazione di Confindustria Toscana Nord

domenica, 22 marzo 2020, 14:36

Emergenza Coronavirus, sospese le richieste per diventare volontario temporaneo della Croce Rossa. A dare la notizia è l'Associazione del comitato di Lucca

sabato, 21 marzo 2020, 17:55

A sottolineare un'altra criticità sul fronte della lotta contro la diffusione del Covid19 è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, che rilancia così la campagna unitaria a livello regionale